Adalet Bakanı'ndan 'Menbiç' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Suriye’de ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolünde bulunan Menbiç konusunda ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

Gül, "4 Haziran'da ABD ile bir görüşmemiz olacak, Münbiç ile yol haritası hususunda. Bölgemizdeki bu konuyla alakalı tüm gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Geçen hafta yapılan Milli Güvenlik Kurulu'nda da bu konular konuşuldu. Bu konuda ABD ile yapıcı ve karşılıklı çıkarları koruyacak şekilde gerekli adımların olacağına inanıyoruz. Suriye meselesinin çözüme kavuşturulacağı bir aşama olacaktır" diye konuştu.

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