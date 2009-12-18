'Adalet Bakanı'ndan korkmam'

T24 - İkinci Ergenekon davasının 24. duruşmasında üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu, kendisine yönelik suçlamalar üzerine, "Ben Adalet Bakanlığı'ndan mı korkacağım. Kim oluyor Adalet Bakanı. Ben hakimim" dedi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, gazeteci Tuncay Özkan, Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay ve eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in de aralarında bulunduğu tutuklu 42 sanık katıldı.



Duruşmada söz alan tutuksuz sanıklar Tunç Akkoç ve Adnan Türkkan'ın avukatı Servet Bora, üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nu reddettiklerini söyledi.



Bora, "Haşıloğlu'nun Çatalaca Sulh Ceza Mahkemesi hakimiyken kelepir arsa alımı için harekete geçerek teminat yatırdığını, ucuz taşınmaz satın alma girişiminde bulunarak icra müdürüne baskı uyguladığını" öne sürdü.



Bu konuya ilişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna şikayette bulunduklarını ifade eden Bora, bunun da Haşıloğlu'nun, Adalet Bakanlığının baskısı altında olduğunu gösterdiğini ileri sürdü.



Bu sırada araya giren Haşıloğlu ise, "Ben Adalet Bakanlığı’ndan mı korkacağım. Öyle mi? Kimseden korkmam beyefendi. Nezaket etkileyebilir. Hiçbir Adalet Bakanı’ndan şu kadar korkmam. Adalet Bakanı beni Hakkari’ye Diyarbakır’a mı sürer ?" diye konuştu ve Bora'ya savcılık yaparken Adalet Bakanı'ndan korkup korkmadığını sordu.



Avukat Bora'nın "Hayır efendim" cevabı üzerine Haşıloğlu, "Sizden daha aşağı değilim. Kim oluyor Adalet Bakanı. İşte söylüyorum bir hakimim ben. Korkma diye bir şey isnat edemezsiniz" diye konuştu.



Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün de tartışma istemediklerini belirterek, "Kimse korkmaz. Bizim hayatımızda korku olmaz. Korksak ne işimiz var burada? Öyle yorum yok" dedi.



Aynı sanıkların avukatı Ceyhan Mumcu da reddi hakim taleplerinde bulunduklarını dile getirdi.



Bugünkü duruşmada savunma yapması beklenen tutuklu sanık Birol Başaran'ın avukatı Celal Ülgen de reddi hakim talepleri konusunda bir şey söylemediklerini ifade ederek, "Bu talep acil ve ivedi değildi. Bizim ifademiz alınıyordu. Savunmamız kesintiye uğramış durumda. Savunmanın kendi içinde saygısı gereği, talebi yapmadan bizimle konuşulmasının yararlı olacağını düşünüyoruz" dedi.



Mahkeme heyeti, avukatların üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu ile reddi hakim taleplerini bu konuda daha önce karar verildiği gerekçesiyle reddetti.



Duruşma, tutuklu sanık Birol Başaran'ın avukatı Hüseyin Ersöz'ün savunmasını yapmasıyla devam ediyor.



Tavandan su sızıyor



Bu arada, Silivri'de yaşanan yağış nedeniyle duruşma salonunun yer aldığı binadaki basın odasının tavan kısmından bir süre su sızıntısının olduğu görüldü.



Sızıntı nedeniyle görevliler odada incelemede bulundu.