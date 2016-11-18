Adalet Bakanı’ndan ‘Cumhuriyet’ açıklaması: O savcının yerini değiştiremem

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik "FETÖ ve PKK adına suç işledikleri" iddiasıyla başlatılan soruşturmayı yürüten ve Selam Tevhid soruşturması nedeniyle Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesinde açılan davada sanık olduğu ortaya çıkan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam’ın yerini değiştirmeye yetkisinin olmadığını söyledi.

Bakan Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhuriyet Gazetesi'nin savcısına ilişkin soruya cevap verdi. Cumhuriyet Gazetesi dosyasını yürüten savcılardan bir tanesi Murat İnam'ın yerinin değiştirilmesine ilişkin soruya Bozdağ şöyle cevap verdi:

"Bakan olarak herhangi bir savcının yerini değiştirme yetkim yok. HSYK'nın Birinci Dairesi'nin takdirinde bir konu. Bildiğim kadarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu soruşturmaya ilave üç savcı görevlendirdi. Onlar soruşturmayı sürdürüyorlar. Murat İnam ille ilgili, o yargılama konusu olan olayla ilgili bir defa dinleme talebinde bulunuyor, bu talebi de mahkeme tarafından kabul ediliyor. HSYK, Fetullahçı terör üyeliği, veya iltisakı, irtibatı olduğu değerlendirilen hakim ve savcılar hakkında bazı değerlendirmeler yaptıktan sonra meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verdi. Bu kapsamda meslekten uzaklaştırılanlar oldu. Murat İnam sanık olsa da, dinleme talebinde bulunmuş olsa da kendisinin Fetullahçı terör örgütü üyesi veya bu örgüte iltisaklı, irtibatlı olduğuna dair HSYK üyelerinde ve HSYK'da bir kanaat olmadığı yönündedir."

"Talihsizliktir" demişti

Bozdağ, Cumhuriyet gazetesi yazarları ve yöneticilerine yönelik yapılan operasyonu yapan savcı için yaptığı açıklamada ,"Bu savcıya dosyanını verilmesi tahilsizliktir. Keşke böyle görevlendirme olmasaydı" demişti

Ne olmuştu?

'FETÖ' sanığı Savcı İnam'ın Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu dahil Kadri Gürsel, Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Bülent Utku, Hakan Kara, Önder Çelik ve Akın Atalay tutuklanmıştı.