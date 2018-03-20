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Adalet Bakanı'ndan Çiftlikbank açıklaması: Süreç başlatıldı

Çiftlikbank'ın sahibinin Uruguay'a kaçtığı belirlenmişti

20 Mart 2018 22:24

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir." açıklaması yaptı.

Bundan sonraki süreçte, Arjantin'deki Türk Büyükelçiliği dosyayı Uruguay makamlarına iletecek ve onların vereceği karar beklenecek. 

Ne olmuştu?

Ağustos 2016'da Mehmet Aydın tarafından kurulan Çiftlik Bank adlı oyun aracılığıyla 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişinin toplam 511,7 milyon lira dolandırılıdığı ortaya çıktı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) geçen yılın sonlarında suç duyurusunda bulundu ancak kamuoyunda Çiftlik Bank ile ilgili ortaya çıkan soru işaretleri ve oyuna para aktaran kullanıcıların şikayetleri son aylarda şiddetlendi.

Çiftlik Bank da iddiaların üzerine bu yılın başında saadet zinciri olmadıklarını kanıtlamak için üye alımına son verdiklerini duyurdu.

Ardından şirket, bankaların iddialar üzerine kendileriyle çalışmadığını ve ödeme yapamadıklarını duyurdu.

Bunun üzerine en son olarak İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 kişinin başvurusu üzerine Çiftlik Bank ile ilgili olarak "nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Şirketin CEO’su Mehmet Aydın’ın Bursa'da işyeri olarak kullandığı binanın önündeki 34 aracına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu. Mehmet Aydın’ın ise Uruguay’a kaçtığı tespit edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından gözetim altında tutulan araçların, soruşturmayı yürüten İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edileceği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Bursa'da Çiftlik Bank'a ait ürünlerin dağıtımının yapıldığı iş yerinin önündeki 34 araca el konuldu. Soruşturmada şu ana kadar 4 kişi daha tutuklandı, 14 şüpheli aranıyor.

 

 

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