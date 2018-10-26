Adalet Bakanı'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "18 şüpheli hakkında iade talep edildi. Türk makamları olayı aydınlatma konusunda kararlı. Beklentimiz bu adı geçenlerin Türk yargısına teslim edilmesidir" dedi.

İade talebinin yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizen Gül, "İade talepnamesinin yerine getirilmesi beklenmektedir. Çünkü bu menfur hadise Türkiye'de cereyan etmiştir" ifadelerini kullandı.

Washington Post yazarı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan'da olaya ilişkin gözaltında tutulan 18 kişinin Türkiye'ye iadesini istemişti.

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