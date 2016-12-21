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Adalet Bakanı'ndan Büyükelçi Karlov suikastı için açıklama: Türk polisine iftira ve büyük saygısızlık

“Saldırganın polis kıyafeti giyiyor olması saldırının niteliğini örtmez”

21 Aralık 2016 00:20

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Bu bir terör saldırısıdır” ifadesini kullandı. Bozdağ, Karlov’u öldüren Çevik Kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş’la ilgili “Saldırganın polis kıyafeti giyiyor olması saldırının niteliğini örtmez” dedi.  Bozdağ, "Türk polisinin bu suikastı gerçekleştirmiş gibi göstermek büyük bir iftira saygısızlık" ifadelerini kullandı.

Bozğda, şöyle konuştu:

"Adli ve idari tahkikat devam etmektedir ve saldırganın bütün bağlantıları ortaya çıkacaktır bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunlar Türkiye - Rusya arasındaki ilişkilere atılmış bir kurşundur, böylesi provokasyonlarla iki güçlü ülkeye rota tayin etmek mümkün değildir.

"Türk polisinin bu suikastı gerçekleştirmiş gibi göstermek büyük bir iftira saygısızlık. Bu bir terör eylemidir. Polis kıyafeti giyiyor olması saldırının niteliğini kirli bağlantıları asla örtmez.

"Özveriyle görevini yapan polislerimizi suçlamayı haksızlık olarak görürüz."

 

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