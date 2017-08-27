Adalet Bakanı'ndan Adil Öksüz iddiaları hakkında açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adil Öksüz'ün, 15 Temmuz sonrası defalarca Ankara, İstanbul, İzmir ve Elazığ'a uçakla seyahat etmesine rağmen yakalanamadığı gerçek dışıdır" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Öksüz'le ilgili iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. “Son günlerde CHP'li yöneticilerin, yargıya olan güveni tartışmalı hale getirmek için ısrarla bir kara propaganda operasyonu yürüttüklerini” iddia eden Gül, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın Öksüz'e ilişkin bir gazeteye servis ettiği "yalan haberin bu operasyonun son örneği" olduğunu savundu.

Söz konusu yalan haberlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının da açıklama yaptığını hatırlatan Gül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Adil Öksüz'ün, 15 Temmuz sonrası defalarca Ankara, İstanbul, İzmir ve Elazığ'a uçakla seyahat etmesine rağmen yakalanamadığı gerçek dışıdır. Bazı uçuşlarda isim benzerliği vardır. Bu kişi de FETÖ yöneticisi Adil Öksüz değil, Bingöl iline kayıtlı 1977 doğumlu Adil Öksüz'dür. Bu açık gerçeklere rağmen, savcılık açıklamasının ardından aynı yalanlarda ısrar eden CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ne yapmak istemektedir? 15 Temmuz darbe girişimine 'kontrollü' diyerek FETÖ'ye kol kanat gerenler, şimdi de sureti haktan görünüp başka işler mi çevirmektedir? Bu operasyonu yapanlar, Adil Öksüz yakalanamadığı için güya dertleniyor görünüp, aslında yalanlarıyla zihin karıştırmak istemektedir."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, onurlu, bağımsız ve tarafsız Türk yargı mensuplarının 15 Temmuz öncesi ve sonrası FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele etmeyi sürdürdüğünü aktararak "Kimse yargı üzerinden siyaset yapmasın yargıya töhmet ve haksız isnatta bulunmasın. Türkiye hukuk devletidir. Yargı görevini yapmaktadır." açıklamasını yaptı.