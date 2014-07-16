Adalet Bakanı'na 'maymun' benzetmesine hapis cezası

Fransa'da Adalet Bakanı Christiane Taubira'yı maymuna benzeten aşırı sağ partili siyasetçi Anne Sophie Leclere, 9 ay hapis ve 50 bin euro para cezasına çarptırıldı. Fransız Guyanası'ndaki Cayenne Yüksek Mahkemesi, Leclere'e 5 yıl da siyaset yasağı getirdi.

Mahkeme ayrıca, Mart ayında düzenlenen yerel seçimlerde Leclere'i Ardennes bölgesinde ilk sıradan aday gösteren eski partisi Ulusal Cephe'ye (FN) de 30 bin euro para cezası verdi. Aşırı sağ politikacı için savcı, 4 ay hapis ve 5 bin euro da ceza talebinde bulunmuştu.

Zaman'dan Ferhan Köseoğlu'nun haberine göre Anne Sophie Leclere, 2013 Ekim ayında Facebook hesabından altında '18 aylıkken' yazan bir bebek maymun ile Taubira'nın 'şimdi' yazan bir fotoğrafını paylaşmıştı. Gelen eleştiriler sonrası fotoğrafı kaldıran Leclere, fotoğrafın espiri amaçlı olduğunu, ırkçılıkla alakası olmadığını iddia etmişti. Ayrıca fotoğrafın kendisine ait olmadığını da öne sürmüştü. Olayın medyada yer almasından sonra Anne Sophie Leclere, geçtiğimiz aralık ayında, aday olduğu Ulusal Cephe Partisi Disiplin Kurulu'nun önerisi sonrası FN lideri Marine Le Pen tarafından partiden ihraç edilmişti.

Mahkemenin kararına tepki gösteren aşırı sağ parti lideri Marine Le Pen'in kabine şefi Philippe Martel, kararın siyasi olduğunu kaydetti. Martel, ''Bu karar saçma, aynı zamanda endişe verici'' iddiasında bulundu. Aşırı sağ parti, kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Olayı mahkemeye taşıyan ve Taubira'nın kurucuları arasında yer aldığı Fransız Guyanası Politik Hareketi'nin Genel Sekreteri Joel Pied ise kararın tarihi oluğunu vurgulayarak, aşırı sağ parti Ulusal Cephe'nin Fransa mahkemeleri tarafından ırkçı olarak tanındığını belirtti. Pied, bu kararın bir milat olmasını umduklarının da altını çizdi.