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Adalet Bakanı'na, HSYK üyelerini tek başına soruşturma yetkisi verilecek

TBMM Adalet Komisyonu’nda bu akşam kabul edilen 27 ve 28 madde değişikliklerine göre, HSYK üyesine soruşturmayı bakan başlatacak, cezaya HSYK Genel Kurulu karar verecek

15 Ocak 2014 01:03

 

HSYK teklifinin, Adalet Bakanı’nın Kurul Başkanı sıfatıyla “HSYK üyelerine tek başına suç ve disiplin soruşturması açma ve ceza vermesini” düzenleyen, en çok tartışıma yaratan yetkisi başta olmak üzere Bakan'ın yetkileri, önergelerle yeniden düzenlendi. Komisyon'da CHP ve MHP'nin anayasaya aykırılık önergeleri de AKP oylarıyla reddedildi.

hürriyet.com.tr'de yer alan Oya Armutçu'nun haberine göre TBMM Adalet Komisyonu’nda bu akşam kabul edilen 27 ve 28 madde değişikliklerine göre, HSYK üyesine soruşturmayı bakan başlatacak, cezaya HSYK Genel Kurulu karar verecek. Hakim ve savcılara “inceleme ve soruşturmaya yer yok” kararlarına da artık bakan “olur” verecek. İşlem yapılmaması konusunda da son sözü bakan söyleyecek. Bakan’ın bu kararlarına ise yargı yolu açıldı.
Önergenin gerekçesinde, “Bu değişikliklerle anayasa ve yasaların yanında yasama organı ve halkın denetimi altında görev yapan ve anayasa uyarınca kurulu yönetmek ve temsil etmek görevine haiz olan kurul başkanının görev ve yetkileri yeniden düzenlenmektedir. Kurul başkanının işlemleri yargı denetimi altındadır” denildi.
 

Bozdağ, tasarıyı savundu

 
CHP’li Ali Rıza Köktürk’ün, 27. madde değişikliği ile bakanın yetkilerinin arttırıldığı eleştirisinde bulunarak, önergeyle ilgili açıklama istemesi üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şunları söyledi:
“Bu teklifle Anayasanın 159. maddesinde sayılan, ancak Kurul’dan alınıp bakana verilen bir yetki yoktur. Önerge, kamuoyundan gelen eleştiriler dikkate alınarak yapıldı. Kurul başkanına, HSYK üyelerine inceleme ve soruşturma başlatıp ceza verme yetkisi çok büyük eleştiri aldı. Önerge ile Kurul Başkanı sadece inceleme ve soruşturmayı başlatan noktaya geliyor. Kurul başkanı soruşturmayı başlatıp yine Kurul’a havale edecek. Kurul üyelerinin herhangi bir suçla suçlandığı zaman, bunlara ilişkin idari ve adli birtakım işlemlerin yapılması tamamen kendi kararına bağlı. Yani kendi kendini denetleyen ve kendi hakkında karar veren bir kurul. Siz, ‘HSYK üyesine Kurul Başkanı soruşturma başlatmasın’ derseniz ona da varız. En azından bir mekanizma kurulacak. Soruşturma ortada kalmayacak.  Kurul başkanı üç kişilik bir komisyon oluşturacak. Daha sonra hiçbir değerlendirme yapmadan HSYK Genel Kurulu'na sunacak.
 

'Yargı yolunu açıyoruz'

 
İlgili dairenin soruşturmaya yer yok kararı Bakan’ın önüne gelecek ve olur verecek. Bu kararlar yargı denetimine açılacak. Kurul başkanı olur verince soruşturma kapanmış olacak. Kurul kararları yargı denetimine açılacak. Denetimi güçlendiren bir değişiklik önergesi olarak görüyorum ben bu önergeyi.”
Kurul Anayasa ve yasalara aykırı yönetmelik veya genelge çıkardığı takdirde, bu kesin ve yargı yolu kapalı olduğu için, yasama organında olmayan bir düzenleme yetkisi kurulda olacaktı. Şimdi bu değişiklikle, başkana ilgili dairelerin de görüşünü alarak, sadece kurulun görev alanı ile sınırlı olmak kaydıyla, yönetmelik ve genelge çıkarma yetkisi veriliyor. Şimdi bu yargı yoluna da açılacaktır. Yargı eğer Anayasa ve yasalara aykırılık varsa verecektir.”
 

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