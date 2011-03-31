Adalet Bakanı: Zekeriya Öz'ün kılına zarar gelmesini istemeyiz

T24 - Adalet Bakanı Ahmet Kahraman, ''Zekeriya Öz'ün şahsına, kılına zarar gelmesine, hiç bir arkadaşımızın olduğu gibi kılına zarar gelmesine gönlümüz razı değildir, öyle bir amacı yoktur kurulun'' dedi.



Kahraman, Yargıtay ve Danıştaya yeni seçilen üyelerin mazbata töreninden ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, ''Mazbata törenine Danıştay yönetiminden katılım yoktu. Bunu bir protesto olarak düşünebilir miyiz?'' sorusu üzerine, ''Ben protesto olarak düşünmüyorum, tabii bunları kendilerine sormak lazım. Her halde mazeretleri vardı, gelemedi arkadaşlarımız. Ama eminim ben konuşmamda da söyledim, yeni seçilen arkadaşlarımız hem Yargıtayda hem Danıştayda ciddi manada kısa sürede katkı sağlayarak, yargının sorunlarının çözümüne katkı sağlayacaktır. Aksini düşünenler de kısa sürede yanılacaklardır o kanaattiyim'' dedi.



''Savcı Zekeriya Öz'ün özel yetkisinin kaldırılması da tartışma konusu oldu. Bunun asıl sebebi nedir? Son dönemdeki soruşturmalar gerekçe gösterilebilir mi?'' sorusu üzerine Kahraman, ''Hayır asla. Hepinizin bildiği gibi biz geçen dönem de ben bilhassa şahsım başta Zekeriya Öz olmak üzere arkadaşlarımızın görevlerinden alınmamaları noktasında büyük mücadele verdik. Bu nedenle biz Zekeriya Öz'ün şahsına, kılına zarar gelmesine, hiç bir arkadaşımızın olduğu gibi kılına zarar gelmesine gönlümüz razı değildir, öyle bir amacı yoktur kurulun. Böyle bir niyeti yoktur. Son yapılan işlemlerin, alınan kararların da bu atamayla bir alakası yoktur. O nedenle rutin bir işlemdir'' diye konuştu.



Atama ve nakil yönetmeliği gereği hakim ve savcıların belli sürelerle belli görevlerde bulunduklarını ifade eden Kahraman, ''Bu bir nöbet değişimidir. Göreceksiniz kısa sürede bunun da olumlu yansımalarını alacağız'' dedi.



''Ergenekon savcılarıyla ilgili bir çok suç duyurusunda bulunulmuştu. HSYK'da süreç nasıl işliyor?'' sorusuna karşılık da Kahraman, HSYK'nın başkanı olarak daire çalışmalarına katılma imkanı bulunmadığını ifade ederek, ''Müfettiş olarak görevlendirilen arkadaşlarımız soruşturmayı tamamladılar ve kurula dosyalar intikal etti. Sıralarını bekliyorlar. Sanıyorum en kısa süre içerisinde sonuçlanacaktır, raporların görüşülmesi tamamlanacaktır'' yanıtını verdi.





