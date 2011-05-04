-ADALET BAKANI YASA YERİNE GENELGE ÖNERDİ PARİS (A.A) - 04.05.2011 - Fransa senatosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının cezalandırılmasını talep eden yasa teklifini reddetti. Adalet bakanı, yasa yerine, genelge önerdi. Senato genel kurulundaki genel tartışmaların ardından, yasa teklifinin reddedilmesini öngören önerge oylandı. Oylamada 196 ''evet'', 74 ''hayır'', 20 ''çekimser'' oyu çıktı. Böylece, önerge kabul edildiği için, yasa teklifi oylanmadan gündemden düştü. Genel kuruldaki tartışma yaklaşık üç saat sürdü. -ADALET BAKANININ ÖNERİSİ- Yasa teklifinin oylanmasından önce hükümet adına söz alan Adalet Bakanı Michel Mercier, yaptığı konuşmada, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesinin yasayla suç sayılmasının yerine, hükümet olarak bu konuda bir genelge yayınlamak istediklerini söyledi. Fransız bakan, hafta sonu ülkedeki başsavcılara, ''Fransa'daki Ermeni toplumu, soykırım yaşadıkları ve Ermeni kökenli olmalarından ötürü maruz kalabilecekleri suçların cezalandırılmasının düzenlenmesini talep eden bir genelge gönderileceğini'' ifade etti. Bakan ayrıca, ''Fransa'daki Ermeni toplumunun hukukçularıyla, Adalet Bakanlığı arasında, daha önce ülkedeki Musevi dernekleriyle yapıldığı gibi, soykırımın inkarı ve ırkçı saldırılarla ilgili olayları görüşmek üzere teknik seviye bir işbirliği önerdiklerini'' de belirtti.