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Adalet Bakanı yalanladı: Vize krizi sonrası yeni gözaltı kararı yok

Gözaltı kararı verilen kişinin konsolosluktan dışarı çıkamadığı iddia edilmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump

09 Ekim 2017 13:34

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bir ABD konsolosluk çalışanı hakkında daha gözaltı kararı bulunmadığını bildirdi. Gül, “Bizim bilgimiz dahilinde olan ikinci bir tutuklama ya da gözaltı kararı bulunmuyor” dedi.

ABD, elçilik çalışanı Metin Topuz’un ‘FETÖ’ soruşturmasında ‘casusluk’ gerekçesiyle 4 Ekim’de tutuklanmasının ardından Türkiye’den vize başvurularını askıya almış, Türkiye de ABD’liler için aynı kararı uygulamaya başlamıştı.

Gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

“ABD’nin kararının gözden geçirileceğini umut ediyorum. ABD ile adli yardımlaşma kapsamında diyaloglar sürdürülebilir, bunun sürmesi gerekir; ihtiyaç olursa ABD’li mevkidaşımızla görüşebiliriz.”

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