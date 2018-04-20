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Adalet Bakanı ve MHP liderinden 'uyum' görüşmesi

MHP Genel Merkezi'ne gerçekleşen görüşme 15 dakika sürdü

20 Nisan 2018 00:51

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, erken seçim çağrısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılık bulan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Gül, salı günü yaptığı erken seçim çağrısının ardından da Bahçeli'yle görüşen ilk hükümet yetkilisi olmuştu. 

MHP Genel Merkezi'ne gerçekleşen Gül-Bahçeli görüşmesinin yaklaşık 15 dakika sürdüğü ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin 'uyum yasaları' kapsamında yürütülen çalışmayla ilgili olduğu ifade edildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından da ikili 20 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmişti. 

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