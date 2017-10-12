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Adalet Bakanı: Tutuklu konsolosluk çalışanı yarın avukatıyla görüşecek

ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutuklanması üzerine vize krizi başlamıştı

12 Ekim 2017 18:15

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tutuklu ABD konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un yarın avukatıyla görüşeceğini söyledi.

"Düne kadar herhangi bir başvuru Başsavcılığa yapılmamıştır konsolosluk görevlisi tarafından. Dün itibarıyla 'avukatımla görüşmek istiyorum' diye bir talebi oldu, anında bunun teknik olarak hazır olduğu ifade edildi" diyen Gül, "Dün yapılan başvuru neticesinde Cuma günü, yarın görüşeceğini ifade etti" diye konuştu.

ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutuklanması üzerine vize krizi başlamıştı.

 

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