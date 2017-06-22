Adalet Bakanı: Türkiye'de yargı Batı'dakinden daha adil

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “Adalet Yürüyüşü”nü eleştirdi. Bozdağ, "Dünyanın hiçbir demokratik hukuk devletinde yargı kararlarının İstanbul-Ankara E-5 Karayolu'nda denetlendiğine dair bir kural yoktur" ifadelerini kullandı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde düzenlenen kütüphane, 15 temmuz Şehitler duvarı ve anaokulu açılış törenine katılan Bozdağ’ın açıklamaları şöyle:

“Türk yargısı her türlü takdiri hak etmektedir. Ama hakareti, eleştiriyi, tehdidi asla hak etmemektedir. Kimsenin haddi yargıyı yerin dibine geçirme hakkı vermez, kimsenin haddi de değildir. Yargıya bu haksız ve hukuksuz eleştirileri yapanlara bir kez daha diyorum ki; kendi siyasetinizin odağına, kendi siyasal politikalarınızın merkezine lütfen adalet gibi yüce bir değeri, lütfen yargıyı koymayın. Siyaset yapıyorsan bunun yeri belli, gelirsin meclise gidersin meydanlara, salonlara.”

Bekir Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Böyle adalet aranmaz, adalet nerede aranır? Adalet İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde aranır, Yargıtay’da, Danıştay’da, Anaya Mahkemesi’nde aranır. İstemediğiniz, beğenmediğiniz bir karar çıkarsa bunun nasıl düzeltileceği, itiraz edileceği ve buna karşı ne tür kanun yollarına başvurulacağı yazıyor kitaplarda. Sokaklarda yazmıyor bu. Dünyanın hiçbir demokratik hukuk devletinde yargı kararlarının İstanbul-Ankara E-5 Karayolu’nda denetlendiğine dair bir kural yoktur. Sokakların yargıyı denetlediğine dair bir kural yoktur. Yargıyı denetleyen kendi içindeki mekanizmalar var.”

"Türkiye’de yargı Batı’dakinden daha adil"

Türkiye’de yargının uluslararası standartların üstünde hüküm verdiğini iddia eden Adalet Bakanı, şu iddiaları dile getirdi: “Çok net söylüyorum; Türkiye’nin yargısı AB ülkelerinin yargısından da, ABD’nin yargısından da daha adaletle hükmeden, daha doğru kararlar veren bir yargıdır. Batı kompleksi içerisinde, başka ülkelere hayranlık içerisinde yazan, çizenlere göre bu mümkün değil. Onlar başka pencereden bakıyor. Kendi milletinin evlatlarının daha iyisini yapacağına inanmayan zavallılar var. Türk yargısını lekeletmek için uğraşanlar, tahkir edenler, tehdit edenler adaleti, yargıyı ayaklarının altına alarak yüksek bir noktaya taşıyamazlar. Vicdan terazisinin, adalet terazisinin ayarını da yürümekle kimse bozamaz, bozamayacaktır da.”