Adalet Bakanı: Tuncay Güney hakkında yakalama kararı yok





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Ergenekon operasyonu kapsamında yaptığı açıklamalarla gündeme geldikten sonra kayıplara karışan Tuncay Güney hakkında yakalama kararı olmadığını bildirdi. Ergin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Tuncay Güney'in tanık veya şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmadığını, hakkında yakalama kararının olmadığını açıkladı.



CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Tuncay Güney hakkında sorularını yanıtlayan Ergin, “Adı geçenin Kanada’da ikamet ettiğinin tespit edilmesi üzerine, televizyon ve gazetelerde yer alan açıklamaları çerçevesinde, ifadesi alınmak üzere Kanada adli makamlarından adli yardım talebinde bulunulduğu ve bu yöndeki çalışmaların halen devam ettiğini” söyledi.



Ergin’in yanıtı şöyle:



“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca (Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. Maddesiyle Yetkili Bölümü) yürütülen soruşturma kapsamında, som önergesine konu edilen kişinin tanık veya şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmadığı; hakkında yakalama kararının olmadığı; Adı geçenin Kanada'da ikamet ettiğinin tespit edilmesi üzerine, televizyon ve gazetelerde yer alan açıklamaları çerçevesinde, ifadesi alınmak üzere Kanada adli makamlarından adli yardım talebinde bulunulduğu ve bu yöndeki çalışmaların halen devam ettiği, bildirilmiştir.”

Dibek, Adalet Bakanı’na şunları sormuştu:



-Tuncay Güney’in bugüne kadar hangi davalarda tanık sıfatı ile bilgisine başvurulmuştur? Çağrıldığı halde gelmediği için ifadesi alınmayan davalar var mıdır?

-Tuncay Güney’in bugüne kadar hangi davalarda sanık sıfatı ile bilgisine başvurulmuştur? Çağrıldığı halde gelmediği için ifadesi alınmayan davalar var mıdır?

-2001’de alınan ifadesi dışında Ergenekon soruşturması kapsamında ifadesi alınmış mıdır?

-Tuncay Güney hakkında bir yakalama kararı var mıdır?

-Tuncay Güney’in nerede ikamet ettiği bilinmekte midir?

-Tuncay Güney tanık koruma programında mıdır?

-Tuncay Güney’in TRT’de ve diğer kanallarla gazetelerde yaptığı açıklamalar ile ilgili olarak hakkında bir kamu davası açılmış mıdır?