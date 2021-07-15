Adalet Bakanı: Tarih, Türk yargısının darbecilere karşı verdiği onurlu mücadeleyi de asla unutmayacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Milletimiz ve gazilerimiz müsterih olsun, yargı, verdiği ve vereceği kararlarla hem adaletin tecellisini sağlıyor hem de bu hainlere hukuk içerisinde gereken cezayı veriyor. Tarih, Türk yargısının darbecilere karşı verdiği bu onurlu mücadeleyi de asla unutmayacak" açıklamasını yaptı.

Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla H3akimevi'nde düzenlenen programda konuştu. Gül, "Hüznü, kederi yaşıyoruz. Bu alçak, hain saldırıya karşı canlarını vatan, millet için siper etmiş 251 şehidimiz, vatan evladımız canlarını bu vatan için verdiler, gazilerimiz var. Hem şehitlerimiz hem de gazilerimizin hüznü kalbimizde yerini tutuyor. Diğer yandan dünyanın en büyük meydan okumasıdır, en büyük dirilişidir, demokrasi zaferidir. Bundan dolayı da haklı bir gurur yaşıyoruz." dedi.

Gül şu ifadeleri kullandı:

"Bunun yüzde 1'i başka ülkede olsaydı, herhalde demokrasi siyasi tarih kitaplarına altın harflerle yazılırdı. Bir işgal girişimine karşı milletin, çıplak elleriyle bu alçak saldırıyı durdurması, bütün dünyada kıyamete kadar Türk milletinin 15 Temmuz destanı olarak bütün dillerde anlatılacak bir destandır."

Esas itibarıyla da bayrağımıza, vatanımıza, ülkemize, coğrafyamıza, devletimize yönelik bir saldırıydı, işgal girişimiydi. Bu girişim milletimizin kahramanca direnişiyle başarıya ulaşamadı hamdolsun. Bu gözü dönmüş vatan, millet, demokrasi düşmanı FETÖ'cüler, milletin vergileriyle alınmış, milletin emniyetini sağlamak için alınmış helikopterleri, savaş uçaklarını, silahları milletin kendisine doğrultma alçaklığını göstermişlerdir. Yargılama süreçlerinde de görüyoruz ki, zerrece gözlerini kırpmadan bu millete namlularını çevirmektedirler. Bu milletin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı suikast girişiminde bulunmaktan gözlerini asla adeta esirgememişler bir an bile.

Kurtuluş Savaşı'nda bile düşmanların cesaret edemediği Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bu alçaklar tarafından bombalanmıştır. Gazi Meclisimiz o gece bir kez daha gazi olmuştur. O gece milletimiz istiklaline, istikbaline, ay yıldızlı bayrağına, vatanına sahip çıkmıştır. Bu işgal girişiminde bulunanlar ve bunları destekleyen bütün güçler şunu unutmuşlar: Bu dünyada, yeryüzünde işgal etmemiş ve işgale uğramamış tek millet Türk milletidir, kıyamete kadar da hiçbir zaman işgale maruz kalmayacaktır. Bunu unutanlar, o gece bir kez daha hatırlamışlardır.

Bir millet olarak düşüncemiz, siyasetimiz, anlayışımız ne olursa olsun vatanımız, milletimiz için ortak duyguyla ortak mücadeleyle bu destanı ortaya koyan bu milletin ferdi olmaktan ne kadar şükretsek azdır.

Darbenin karşısında, cuntacıların karşısında büyük bir cesaretle hukukun, demokrasinin ve Anayasa'nın gereğini yapmıştır. O gece bu destanı ortaya koyan meslektaşlarımız, Türk milletinin aziz hakim ve savcıları da o gecenin çok önemli kahramanlarıdır. Bu onurlu mesleği gururla taşımaya hakkınız var. O gece çok büyük bir destan, çok büyük bir hukuk mücadelesini Türk yargısı göstermiştir.

"Tarih, Türk yargısının darbecilere karşı verdiği onurlu mücadeleyi de asla unutmayacak"

Gül, demokrasinin, hukuk sınavını o geceden bu yana vermeye devam ettiği ifade ederek şunları kaydetti:

"Milletimiz ve gazilerimiz müsterih olsun, yargı, verdiği ve vereceği kararlarla hem adaletin tecellisini sağlıyor hem de bu hainlere hukuk içerisinde gereken cezayı veriyor. Tarih, Türk yargısının darbecilere karşı verdiği bu onurlu mücadeleyi de asla unutmayacak. Başta hakim ve savcılarımız olmak üzere bütün yargı mensuplarımız o kara geceyi destana dönüştürmeyi bilmiştir. Darbeye selam duran yargıdan, darbecileri yargılayan bir yargıya o gece dönülmüştür. Darbeye selam durulmamış, darbeciler yargılanmıştır."

"Milletin iradesini kısmaya, engellemeye çalışanlara verilen en büyük cevap yine millet tarafından o gece verilmiştir, darbecilere bir kez daha hatırlatılmıştır." (AA)