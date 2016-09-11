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Adalet Bakanı: Seçilmiş olmak, seçilene suç işleme hak ve yetkisi vermez

"Türkiye,terörle etkin ve kararlı mücadelesini,hukuk içinde ve hukuka uygun biçimde bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir"

11 Eylül 2016 19:47

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 28 belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili olarak "Seçilmiş olmak, seçilene suç işleme hak ve yetkisi vermez" dedi.

Değerlendirmelerini Twitter hesabından yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçimle işbaşına gelen belediye başkanlarının görevlerini kanunlara uygun yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Bakan Bozdağ mesajında, "Belediye başkanları ve meclis üyeleri, halka hizmet için gönderilen paraları terör örgütüne aktararak terörü finanse ederse, belediyenin araçlarını, ekipmanlarını ve imkanlarını terör örgütünün eylemlerinde kullandırırlarsa, demokratik meşruiyetlerini kaybederler" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kayyum atamasının demokratik hukuk devletine sahip çıkmak olduğunu söyledi.

 

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