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Adalet Bakanı Şahin: YARSAV, YARSAP oldu

Adalet Bakanı Şahin, YAR-SAV'ın basın açıklamasına sıcağı sıcağına cevap verdi. Şahin ‘YARSAV, YARSAP olmuştur’ dedi.

12 Ocak 2009 02:00

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, YAR-SAV'ın basın açıklamasına sıcağı sıcağına cevap verdi. Şahin ‘YARSAV, YARSAP olmuştur’ dedi.

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, "Adalet bakanı olarak bu konuda ben müdahil olamam" derken, "Türkiye’de yasama, yürütme ve yargı ayrıdır" diye konuştu.

YARSAV'ın bir dernek olduğunu söyleyen Şahin, "Yargı camiamızı temsil etmemektedir. Başkanı ben de izledim, benim hafızamda belirdi. YARSAV, YARSAP olmuş, Savcılar ve Yargıçlar Partisi'ne dönüşmüştür" dedi.

YARSAV Başkanı'nın sert açıklamalarıyla ilgili olarak ise "Bu tip konuşmaları Deniz Baykal’dan dinliyorduk, şimdi de YARSAV başkanından dinler olduk" değerlendirmesinde bulundu.

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