Adalet Bakanı: OHAL kapsamında 33 bin 838 hükümlü tahliye edildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, OHAL kapsamında yayımlanan kararnameyle 33 bin 838 hükümlünün tahliye edildiğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında "64. Hükümetin İlk Yüz Günü" değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Bozdağ, 15 Temmuz gününden bu yana darbe girişimine karışan birçok kişinin gözaltına alınıp tutuklandığını ifade etti.

Bekir Bozdağ " Yargılamalar devam edecek" diye konuştu.

Bakan Bozdağ'ın açıklamarı şöyle:

"Kamuda tasarruf diye yola çıktık, hem işlerin hızlanması, hem bu alanda daha hızlı sonuç alınması için düzenlemeler yaptık. Bir diğer önemli düzenlememiz, 15 Temmuz'da yaşadığımız terör girişiminden sonra, çok sayıda bu darbe girişimine iştirak edilenler gözaltına alındı, tutuklama kararları verildi, yargılamaları devam edecek.

1 Temmuz'dan daha önce hüküm giymiş, cezalarını çekmiş, tahliyelerine 1 yıl kalanlar şartlı olarak çıkarılıyordu. Burada iyi halleri devam edenler 1 yıl yerine, 2 yıl kala tahliyesine karar veren bir düzenleme yürürlüğe girdi. Dün akşam itibariyle 33 bin 838 hükümlü tahliye edildi. "