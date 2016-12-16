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Dünya
Deutsche Welle

Adalet Bakanı nefrete savaş açtı

Almanya Adalet Bakanı Maas, nefret içerikli paylaşımların daha hızlı ve etkin bir biçimde silinmesi için Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarına karşı yasal düzenlemeleri sertleştirmeye hazırlanıyor.

16 Aralık 2016 01:11

Bir süre önce sosyal medyadaki nefret içerikli mesajlara karşı harekete geçen Federal Adalet Bakanı Heiko Maas, bu mesajların daha etkin bir biçimde silinmesi için Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya platfomlarına karşı daha sert yasal önlemler almaya hazırlanıyor. Maas, nefret içerikli yorumların operatör tarafından silinmemesi halinde gelecek yıl Facebook ve diğer firmalara karşı yasal düzenlemelerin sertleştirilebileceğini kaydetti. Alman kamu kurumu ARD’ye verdiği demeçte Facebook’un şimdiye dek şikâyet edilen yorumların yüzde 46’sını sildiğini bildiren Maas, "Bu kesinlikle bizim düşündüğümüz oran değil" diye konuştu.

Yılsonuna kadar durumun yeniden gözden geçirileceğini kaydeden Adalet Bakanı, "Eğer bir düzelme kaydedilmezse, bu uygunsuz paylaşımları ortadan kaldırmak için yasal yollara başvurmaktan çekinmeyeceğiz" diye konuştu.

Maas, 2017'nin mart ayına kadar süre verdi

Adalat Bakanı olası bir önlem olarak, nefret içerikli yorumlara ilişkin bir şikâyet yapıldığı andan itibaren Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarının yasal yükümlülüklerinin artırılabileceğini kaydetti. Bakan, daha fazla şeffaflık yaratmak amacıyla şikâyetlere ve yorumların gerçekten silinip silinmediğine ilişkin bir yasal rapor zorunluluğu getirilebilineceğini de sözlerine ekledi.

Federal Adalet Bakanı Maas, Ekim ayında uzmanlarla yaptığı toplantının ardından internetteki nefret içerikli suçlara karşı daha tutarlı harekete geçileceğini duyurmuştu. Maas, Twitter, Youtube, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarına, nefret içerikli paylaşımları engellemeleri için 2017 yılının Mart ayına kadar süre tanımıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa, BD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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