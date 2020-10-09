Adalet Bakanı'ndan 'Kobani eylemleri' soruşturması açıklaması: Bu siyasetin bölgeye vermiş olduğu zararı hepimiz biliyoruz, savcılık vardığı sonucu paylaşacaktır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 6 yıl sonra başlatılan ve aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri ve HDP MYK üyelerinin de tutuklandığı 'Kobani eylemleri' soruşturmasına ilişkin olarak, "Türkiye’de bölge halkının, Kürtlerin en büyük sorunu PKK sorunu ve yine oy alıncaya kadar kapılarına geldi ama oy aldıktan sonra kapısının önüne çukur kazdı. Bu siyasetin de bölgeye vermiş olduğu zararı hepimiz biliyoruz. Yürüyen soruşturmayla ilgili savcılık vardığı sonucu kamuoyuyla paylaşacak" açıklamasını yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Anadolu Yayıncılar Derneği’nde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’le kahvaltı ettiklerini yazdı. Selvi, "Bakan Gül yürüyen soruşturmalarla ilgili ser verip sır vermeme tutumunu koruyor. O nedenle 6 yıl sonra başlatılan ikinci dalga Kobani operasyonları konusunda sağdan girdik, soldan sorduk ama perde arkasına ilişkin bir bilgi alamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

"Adalet Bakanı, 'Gezi ve Kobani olaylarıyla Türkiye’de sokak üzerinden bir vesayet devşirme alanında Vandallar ve bu konuda teröristler devreyle girdi. 6-8 Ekim olaylarında çok büyük vahşet yaşandı. Terör örgütünün talimatlarıyla yapılan eylemlerde, iki polisimiz şehit oldu, 35 vatandaşımız hayatını kaybetti, Yasin Börü’nün hayatına kurban eti dağıtırken vahşice son verildi. Bunların elbette hesabı sorulur. Türkiye’de bölge halkının, Kürtlerin en büyük sorunu PKK sorunu ve yine oy alıncaya kadar kapılarına geldi ama oy aldıktan sonra kapısının önüne çukur kazdı. Bu siyasetin de bölgeye vermiş olduğu zararı hepimiz biliyoruz. Yürüyen soruşturmayla ilgili savcılık vardığı sonucu kamuoyuyla paylaşacak' demekle yetindi."

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