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Adalet Bakanı: Nazist uygulamayı yapanlar yakında konuşamayacak

"Hollanda hükümetinin yaptığı, demokrasinin katledilmesidir"

12 Mart 2017 15:46

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hollanda hükümetinin bakanlara yönelik tutumunu, "Avrupa Birliği değerlerinin, Avrupa medeniyetinin iflası" olarak nitelendirerek, "Bugün Hollanda'daki Nazist, faşist uygulamayı yapanlar ve buna sessiz kalanlar, böyle giderse yakın gelecekte kendileri de konuşamayacaklar" ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Hollanda hükümetinin bakanlara yönelik tutumlarına tepki gösterdi.

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