Adalet Bakanı Kral'ın karısıyla basıldı

T24- Svaziland Adalet Bakanı, Kral'ın güzellik kraliçesi olan eşiyle zina yaparken basıldı. Bakan'ın görevine son verildi.



Afrika ülkelerinden Swaziland’da Kral 3. Mswati'nin güzellik kraliçesi seçilen 22 yaşındaki eşi Nothando Dube, Adalet Bakanı Ndumiso Mamba ile zina halinde basıldı.



Swaziland Başbakanı Sibusiso Dlamini, Mamba'nın bakanlık ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.



42 yaşındaki 14 eşli Kral 3. Mswati, Saray'daki skandalın ayyuka çıkması üzerine basına da yasak getirdi.







Otelde yakalandılar



Kraliçe Dube ile Adalet Bakanı Mamba arasındaki ilişki, haftalar öncesinden ülke gündemini meşgul ediyordu. İddialara göre, 2 çocuk annesi Kraliçe Dube, her gece saraydan gizlice kaçıyor ve sevgilisiyle buluşuyordu.



Geçtiğimiz gün başkentteki Royal Villas adlı lüks otele baskın düzenleyen polis, Kraliçe Dube ile sevgilisi Mamba'yı suçüstü yakaladı.



Yatağın bazasına saklandı



Polisin kapıyı açmaya çalıştığı sırada paniğe kapılan Adalet Bakanı Mamba, Yatağın bazasındaki gizli bölüme saklandı.Ancak polisin yaptığı aramada yakayı ele verdi.



Kral'ın eşiyle zina yaparken suçüstü yakalanan Bakan Mamba'nın, bu davranışından dolayı 1 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği ve Kraliçe Dube'nin ise ömrünün geri kalan bölümünü Ana Kraliçe'nin gözetimi altında geçireceği belirtildi.



Swaziland Kralı 3. Mswati BM Genel Kurulu toplantılarına yerel kostümleri ile katılmış ve Türkiye heyetinin önündeki yerine otururken renki görüntülere sebep olmuştu.



