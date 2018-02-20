Adalet Bakanı: Kimyasal hadım konusu 2-3 gün içinde gündeme gelebilir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuklara yönelik cinsel istismara karşı kimyasal hadımı gündemlerine alabileceklerini söyledi.

Ankara'da AKP grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Gül, "Kimyasal hadım konusu 2-3 gün içinde gündeme gelebilir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında ilgili bakanların arasında bulunduğu bir komisyonun kurulduğunu aktaran Gül, "Bütün tedbirleri, sorunların çözümüne yönelik yapılması gereken diğer tüm adımların hepsini de masaya yatırıp değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Özgecan Aslan cinayetinin ardından, Türk Ceza Kanunu'na yönelik çalışmalar yapıldığını anımsatan Gül, ancak ihtiyaçlar ve gelişmeler karşısında hangi adımların atılacağı konusunun titizlikle ele alındığını söyledi.

Adalet Bakanlığınca, kimyasal kastrasyonla ilgili çıkarılan, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi Hakkında Yönetmelik'in yürütmesinin, Danıştay tarafından "yok edilme" ibaresinden dolayı durdurulduğunu belirten Gül, bu konu üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Gül, "Mahkeme kararıyla, infaz süresince, kimyasallarla cinsel isteği azaltma ve ortadan kaldırma konusunu birkaç gün içinde yürürlüğe koyma hususunda irademiz var." diye konuştu.

Farklı bir düzenleme ile bu konuyu değerlendireceklerini belirten Gül, "Bunu da karara bağlayacağız veya kanunla değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "idam cezası geldiği takdirde destek vereceklerine" ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Gül, "Bunlar tabii ki parlamentonun vereceği karar. Bu karar, grup başkanlarımızın, partilerimizin yetkili organlarının vereceği bir karardır. Bu hususta bir söz söylemek şu anda doğru değil." yanıtını verdi.

"İttifak görüşmelerine" ilişkin bir soru üzerine de Bakan Gül, siyasi partilerin sandıktan çıkan oylarının hiçbirinin zayi olmayacağı, seçme hakkının hiçbir şekilde ihlal edilmeyeceği bir düzenleme yapıldığını söyledi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da "çocuklara karşı işlenen suçlar konusunda kurulan komisyona" ilişkin soru üzerine, komisyonda konuyla ilgili her şeyin masaya yatırılacağını ve vatandaşların duyarlılıkları da dikkate alınarak çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.

Kimyasal hadım nedir?

Kimyasal hadım olarak bilinen yöntem, herhangi bir cerrahi müdahale olmadan birinin cinsel faaliyetlerini sonlandırmaya yarıyor. Kimyasal hadıma maruz kalan kişinin cinsel isteği sıfıra yakınsıyor, libidosu dibi görüyor. Yani bir daha aynı suçu tekrarlamasının teknik olarak önüne geçiliyor.