Adalet Bakanı: İsrail'e şeriat getireceğiz

T24 - İsrail Adalet Bakanı Yaakov Neeman’ın şeriat hukukuyla ilgili yaptığı açıklamalar ülkeyi karıştırdı. İsrailli bakan, hedeflerinin ülkede Yahudi hukuku Halaka'nın geçerli ve bağlayıcı olmasını sağlamak olduğunu söyledi. Neeman’ın açıklamaları muhalefetin yoğun tepkisine neden oldu.







Kudüs'te hahamların organize ettiği Yahudi hukuku konulu bir konferansta konuşan Neeman, kutsal kitapları Tevrat'ın, "tüm sorunlarına kapsamlı çözümler getirdiğini" söyledi.



Neeman, “İsrail halkına adım adım Tevrat kanunlarını bahşedeceğiz ve ülkenin bağlayıcı kanununu Halaka’ya çevireceğiz” dedi.



Neeman'ın konuşması, aralarında aşırı dinci Şas Partisi'nin dini lideri Haham Ovadia Yusuf'un da bulunduğu kalabalıkça alkışlandı.





Muhalefet tepkili



İsrail Adalet Bakanı’nın açıklamaları muhalefetten yoğun tepki gördü.



Ana muhalefetteki Kadima Partisi'nin lideri Tzipi Livni, Neeman'ın yaptığı açıklamanın, demokrasiyi önemseyen her İsrailliyi üzmesi gerektiğini söyledi.



Bir diğer muhalefet partisi Meretz'in lideri ve eski İsrail Tarım Bakanı Haim Oron ise ülkede "tedirgin edici bir Talibanlaşma eğilimi" gözlendiği uyarısında bulundu.

