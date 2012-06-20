Adalet Bakanı için Meclis soruşturması gündemde

HÜLYA KARABAĞLI/ Ankara

CHP’nin Anayasa Profesörü Süheyl Batum, Adalet Bakanı Sadullah Ergin hakkında Meclis soruşturmasını gündeme taşıdı.

Yanarak ölen 13 kişinin ardından bakan Ergin’in düzenlediği basın toplantısında cezaevinde ölüme zemin oluşturan ihmaller zincirini sıraladığına dikkat çeken Batum, “ Kapasite fazla diyor. Tedbirlerin alınmadığını anlatıyor. Kendisine yapılan ihbarlar göz ardı etmiş. Bu işten ‘bana ne’, ‘bana mı sordular’ diye sıyrılamaz. Adalet Bakanı, bu haliyle tam Meclis soruşturmalık” dedi. Batum’a göre, ‘suç oluşturduğu, suç işlediği gerekçesiyle Meclis soruşturması istenir.