Adalet Bakanı: Hepimiz sabırla bekleyeceğiz

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Gül'ün yargı temsilcilerini kabulü

Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçağıyla Belçika'dan İstanbul'a gelen Ergin, Ankara'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Brüksel'de Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu 63. Toplantısı'na katıldığını belirterek, toplantının verimli geçtiğini söyledi.Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ergin, bir gazetecinin ''Sayın Cumhurbaşkanı bugün (23 Şubat 2010) yüksek yargı organı başkanlarını kabul ediyor. Görüşmede yargıdaki gerilim mi ele alınacak, bu konudaki görüşünüz nedir?'' şeklindeki sorusu üzerine ''Zannediyorum bizi de yarın davet etmiş, gidince yarın anlayacağız'' diye konuştu.Ergin, dün (22 Şubat 2010) bazı eski kuvvet komutanları ile emekli ve muvazzaf subayların gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, ''Devam eden soruşturmalarla ilgili herhangi bir değerlendirme yapmam. Yargıdaki faaliyettir, hepimiz sabırla bekleyeceğiz'' dedi.''Tutuklanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner hakkındaki dosyanın İstanbul'dan Erzurum'a geri gönderilmesine ilişkin soruya karşılık da Sadullah Ergin, ''Hepsi yargı faaliyetidir. Hepsini saygıyla takip edip, sürecin sonucunu beklemek lazım'' diye konuştu.