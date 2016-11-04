Adalet Bakanı: HDP'lilerin zorla getirilmesi yasaya uygun!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP'li milletvekillerinin gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "Bugün Türkiye'de gözaltılar var. HDP milletvekillerinin bazıları için gözaltı kararı verildi. 15 milletvekili için gözaltı kararı verildi. Olan biten, Türkiye hukuk devleti, kanun önünde herkes eşit. Herkese uygulanan hukuk milletvekillerine de uygulanıyor. Eşitlikten niye rahatsız oluyorsunuz? Meclis'te görüşme yapıldı, 20 Mayıs 2016'da dokunulmazlıklar kaldırıldı" dedi.

Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Bozdağ, "Türkiye'nin içişlerine karışmak Alman Adalet Bakanlığı'nın da haddine değildir, Merkel'in de haddine değildir. Hiçbir ülkenin de haddine düşmemiştir" diye konuştu.

Adalet Bakanı Bozdağ, HDP'li milletvekillerinin gözaltına alınması hakkında açıklama yaptı. Bozdağ'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Bağlar saldırısı açıklaması

"Bağlar'da bir aracın patlatılması sonucu çok sayıda vatandaşımız yaralandı, polis ve sivil şehitlerimiz oldu. Türkiye terörle etkin bir mücadele yürütmektedir. Terörü tamamen sonlandırma noktasında netice maalesef alamadık. Terör konusunda bütün dünyanın birlikte, samimi, işbirliği içinde olması gerekiyor.

"Yaklaşık 150 ülkeden ölmek ve öldürmek için getiriliyor. Evlatlarımızı aynı noktaya çekemezken, bu kadar teröristi ölmek ve öldürmek için kim ikna ediyor? Bu uluslararası bir proje. Hem Türkiye'nin, hem insanlığın, hem Müslümanlığın düşmanı. Tüm dünya DEAŞ'la mücadeleden vazgeçse, Türkiye geçmeyecek. Türkiye bunu hem iç hukuka hem uluslararası hukuka uygun şekilde yerine getirecektir. Uluslararası toplum Türkiye'ye yeterince destek vermiyor.

HDP açıklaması

"Bugün Türkiye'de gözaltılar var. HDP milletvekillerinin bazıları için gözaltı kararı verildi. 15 milletvekili için gözaltı kararı verildi. Olan biten, Türkiye hukuk devleti, kanun önünde herkes eşit. Herkese uygulanan hukuk milletvekillerine de uygulanıyor. Eşitlikten niye rahatsız oluyorsunuz? Meclis'te görüşme yapıldı, 20 Mayıs 2016'da dokunulmazlıklar kaldırıldı."

Bozdağ Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün ek binası yakınlarında meydana gelen patlamayla ilgili "Polis ve sivil şehitlerimiz var" dedi. Terörle mücadelenin birçok koldan sürdürüleceğini de belirten Bakan Bozdağ "ürkiye terörle etkin bir mücadele yürütmektedir, birçok terör örgütüyle mücadele eden başka bir ülke yok. PKK, DEAŞ, TAK, FETÖ/PDY, DHKP-C, MLKP var... Ben sayarken artık harfleri karıştırıyorum, en az 10 terör örgütüyle eş zamanlı mücadele eden başka bir ülke yok" şeklinde konuştu.

Bozdağ, Almanya'nın teröre destek verdiğini belirterek "Almanya'da bakın sayın Erdoğan vatandaşlara hitap etmek istedi, oranın mahkemesi karar aldı, konuşmasını engelledi. Ama aynı Almanya terör örgütü PKK'nın ele başının hitabına izin verdi. Endişe duyuyoruz diyor ya, bir ülkenin Cumhurbaşkanını konuşturmuyorlar" ifadesini kullandı. Adalet Bakanı terörle mücadele konusunda uluslararası toplumdan yeterince destek görmediklerini de söyledi.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Polis ve sivil şehitlerimiz var. Şehitlerimize allahtan rahmet diliyorum. Türkiye terörle etkin bir mücadele yürütmektedir, birçok terör örgütüyle mücadele eden başka bir ülke yok. PKK, DEAŞ, TAK, FETÖ/PDY, DHKP-C, MLKP var... Ben sayarken artık harfleri karıştırıyorum, en az 10 terör örgütüyle eş zamanlı mücadele eden başka bir ülke yok. Başarılı olmamız için her türlü imkanımız var, tüm gücümüzü kullanıyoruz ama tamamen sonlandırma aşamasında netice alamadık. Eğitim başka yerlerde veriliyor, lojistik başka ülkeler tarafından sağlanıyor, silahlı temib ediyorlar. Terör örgütlerinin bir kısmını başka terör örgütlerine karşı kullanabiliyorlar, PYD'yi DEAŞ'a kullanıyor.

Bütün dünyanın süper güçleri orada, mazisi beş yıl bile olmayan bir avuç terörist yok edilemiyor, olabilir mi, olamaz. Yaklaşık 150 civarında ülkeden dini, dili, kültürü farklı Irak'a, Suriye'ye ölmek ve öldürülmek için ikna edilip getiriliyor. Evlatlarımızı bile aynı noktaya biz çekemezken devşirip ölmek ve öldürmek üzere kimler ikna ediyorlar?

Çok net, uluslararası bir proje bu terör örgütü. Hem Türkiye'nin düşmanı, hem insanlığa düşman. Biz terörle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, bu örgütlerin birinci hedefi Türkiye'dir. Vatandaşların güvenliğini hedef alan terör örgütünü yok etmeye Türkiye'nin hakkı vardır. Uluslararası toplum destek veriyor mu? Yok. Almanya'da bakın sayın Erdoğan vatandaşlara hitap etmek istedi, oranın mahkemesi karar aldı, konuşmasını engelledi. Ama aynı Almanya terör örgütü PKK'nın ele başının hitabına izin verdi. Endişe duyuyoruz diyor ya, bir ülkenin Cumhurbaşkanını konuşturmuyorlar.

Mahkeme var diyorlar bizde mahkeme karar alınca bağımsız değil diyorlar. Kimse bize bunu anlatmasın. Aynı şekilde başka ülkelerde de aynısını gördük. NSU davası var, Türkleri canlı canlı yaktılar 2011'den beri devam ediyor. Bir mesafe alındı mı? Alınmadı. Büyükelçiliğimizin oraya gitmesine dahi izin vermediler. Türkiye tepkisini koyunca sonra başka yollar buldular. İşin tarafı Türkiye, temsilcilerin veya büyükelçilerin davayı takip etmesine neden izin vermediler? Siz özgür bir ülke gibi davranmıyorsunuz dediğimizde biz ileri demokrasiyiz diyorlar. "