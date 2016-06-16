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Adalet Bakanı: Haftaya AK Parti ve MHP'liler cezaevinde kimi ziyaret etmiş açıklayacağım

Tartışma sırasında HDP'li vekillerin sessiz kaldıkları gözlendi

16 Haziran 2016 20:10

Hülya Karabağlı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Danıştay ve Yargıtay’da köklü değişiklik öngören Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Adalet Komisyonu görüşmelerinde CHP’lilerden gelen yoğun  eleştiri üzerine  AKP ve MHP’den kimlerin  cezaevinde hangi mahkumla görüştüklerini söyleyeceğini belirtti. Cezaevinde ziyaret edilen kişilerin isimlerinin komisyonda açıklanmasının doğru olmayacağını söyleyen Bozdağ,  CHP’lilere “Bütün soru önergelerinin hepsinin cevabını önümüzdeki hafta yazılı olarak vereyim. AK Parti kimi ziyaret etmiş onları da vereceğim, MHP kimi ziyaret etmiş onları da önümüzdeki hafta cevaplayacağım. Kayıtlar incelenecek” dedi.

 

“Bakanlıktan bilgilerin sızdığı görülüyor”

 

Bakan Bozdağ, CHP’den cezaevinde kimlerin ziyaret edildiğine ilişkin bilgilerin kendisi tarafından  açıklanmış gibi  ağır hakaretlere maruz kaldığına  dikkat çekti ve “Ben çok net söylüyorum, Adalet Bakanı olarak, Bekir Bozdağ olarak hiçbir gazeteciye tek bir isim dahi vermedim.  Kimlerle görüşüldüğünü de açıklamadım. Neden açıklamadım? Çünkü bunlar kişisel veri. Ben bunları açıklamayı doğru görmedim. Neden? Çünkü doğru bir şey değil” dedi. Bozdağ, "Komisyonun ziyaretini Bakanlık olarak engelleme yetkimiz yok. Bir takım bilgiler çıktı. Nereden çıkmış olabilir? Bakanlıkta bu kayıtlar var. Bakanlıktan bir şekilde bu bilgilerin sızdığı da gözüküyor. Bu bilgileri bakanlıktan birileri almasa o bilgiler kamuoyuna yansımaz" dedi.

 

 HDP,  CHP’yi yalnız bıraktı

 

Adalet Komisyonu’nda gerginlik nedeniyle kısa bir ara verilmesine neden olan  ‘cezaevinde PKK’lıları ziyaret tartışmasında’ HDP’lilerin CHP’li vekiller ile AKP’liler arasındaki tartışmada sırasında sessiz kalmayı tercih ettikleri gözlendi.

 

Ağbaba listeyi açıkladı

 

Komisyonun öğleden sonraki bölümünde söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,  Ankara’dan dün gece dağıtılan bildiri ve apartmanların posta kutularına bırakılan broşürlerle doğrudan hedef gösterildiklerini söyledi. “Başımıza bir şey gelirse sorumlusu Adalet Bakanı’dır” diyen Ağbaba, cezaevi ziyaretlerinin tümünün Adalet Bakanlığı izniyle gerçekleştiğini söyledi. “Kimin cezaevinde çığlığını duyduysak ona gittik. Bugün de olsa gideriz” diyen Ağbaba, Pozantı Cezaevi’ndeki gerçeğin bu  ziyaretleri sonucunda ortaya çıktığını anlattı. Can Dündar, Esra Mungan, cemaatçi oldukları iddasıyla tutuklananlar, Ergenekon, Balyoz tutukluları gibi herkesi ziyaret ettiklerini söyledi. Ağbaba, bu konuşmasının ardından CHP’li milletvekillerinin kimleri ne zaman ziyaret ettiğini tek tek açıkladı.

 

Tanrıkulu: Bundan sonra hangi milletvekili cezaevi ziyareti yapabilir

 

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AKP’nin CHP’lileri terör örgütü işbirliği içinde göstermeye çalışıldığını söyledi ve “Bizleri terör örgütüyle  göstermeye  çalışıyorsunuz;  bizi hedef yaptınız” dedi. Bu algı operasyonunda sonra hiçbir milletvekilinin  cesaret edip  cezaevine gidemeyeceğini  anlatan Tanrıkulu, “Biz  buraya  Adalet Bakanlığı’ndan izin alıp gidiyoruz” dedi.

 

Balbay: Herkes bir gün cezaevine düşebilir

 

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da cezaevlerinin Adalet Bakanlığı sorumluluğunda olduğunu anımsatarak, "Sizin mantığınızla bakarsak siz  cezaevinde terörist besliyorsunuz. O insanlara yardım ve yataklık yapan sizsiniz.  Bir ülkede cezaevi varsa kimin gireceği belli olmaz" dedi.

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