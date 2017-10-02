Adalet Bakanı: Gülen'in iade edilmesi konusunda engel kalmadı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz darbe girişiminin 1 numaralı firari sanığı Gülen cemaati lideri Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili dosyanın tamamlandığını belirterek, "Uluslararası sözleşmeler ve iade sözleşmelerine göre tüm süreçler tamamlandı. Şu an iade edilmesi için teknik ya da belge anlamında hiçbir eksiklik kalmadı." dedi.

Gül, Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bakan Gül, bir gazetecinin uyum yasalarının Meclise ne zaman gönderileceğine ilişkin sorusu üzerine, uyum yasalarının bir kısmının zaten Mecliste olduğunu, diğer kısmının da tamamlanarak gönderileceğini söyledi.



Mart'a kadar süre bulunduğunun belirtilmesi üzerine Gül, "Süre yok. O hal, düşürücü bir süre değil, önerici bir süre. Orada öyle bir hak düşürücü süre yok. Her zaman olabilir. Meclisin yasama hakkı her zaman var." diye konuştu.



"Sistem değişikliğinden bir yıl önce hayata geçmesi gerekiyor." sözleri üzerine Gül, "Öyle bir şey yok. O anayasa değişikliğinde kalktı. Seçim kanunlarıyla ilgili 'bir yıl öncesinden uygulanır' hükmü anayasadan çıkarıldı. Dolayısıyla öyle bir süre sıkıntısı ya da süre ile ilgili bağlayıcı bir hüküm yok." ifadelerini kullandı.



Milletin anayasa değişikliğine onay vererek yeni bir sistemi kabul ettiğine işaret eden Bakan Gül, daha kuşatıcı, katılımcı, demokratik ve çoğulcu bir alt mevzuatı hep beraber yapacaklarını vurguladı.



Tek tip ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü kaydeden Gül, çalışmaları kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.



Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin soru üzerine de Gül, "İadesiyle ilgili dosya tamamlandı. Uluslararası sözleşmeler ve iade sözleşmelerine göre tüm süreçler tamamlandı. Şu an iade edilmesi için teknik ya da belge anlamında hiçbir eksiklik kalmadı. Süreç itibarıyla hiçbir eksiklik kalmadı. Takip ediyoruz" diye konuştu.



Orgeneral Güler'den SİHA değerlendirmesi





Bu arada Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, gazetecilerin silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yönelik tartışmaları hatırlatması üzerine, "Piyade tüfeği ne kadar önemliyse SİHA'lar da o kadar önemli." dedi.