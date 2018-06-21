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Adalet Bakanı Gül'den seçim uyarısı: Çok ağır cezalar var

"Demokraside herkes en dürüst şekilde oyunu kullanmalıdır"

21 Haziran 2018 14:56

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 3 gün kala vatandaşları seçim yasaklarına karşı uyardı. Gül,  "Vatandaşlarımızı da seçim yasaklarına,  seçim suçlarına karşı asla tevessül etmemeleri konusunda uyarıyorum çünkü çok  ağır cezaları var. Bu konuda da bir müeyyideyle karşılaşırlar, demokraside herkes  en dürüst şekilde oyunu kullanmalıdır" dedi. 

"Hala 15 Temmuz'a darbe diyemeyen bir  ana muhalefet var" diyen Gül, "Bizim için aslolan olağan yönetimdir,  olağan üstü yönetim dönemleri değil ama burada bir zaruret olmuştur. AK Parti  bunu bir tercihten dolayı yapmamıştır zaruret olduğu için yapmıştır" diye konuştu. 

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ifadeler aldı, gerekli soruşturmalar,  yazışmalar yapıldıktan sonra kamuoyuna açıklama yapıldı ve ilgili kişinin serbest  bırakılmasına karar verildi. İlk bulgulara göre aslında iki farklı kişinin olduğu  ve iki farklı kişinin de farklı tarihlerde kullandığı, esasen de mükerrer oyun  kullanılmadığı yönünde bir tespite ulaşıldı.

- Bunda şaşılacak bir şey yok. HDP'li vekiller oy alıncaya kadar demokrat,  oy aldıktan sonra sırtını terör örgütüne dayadığını söyleyen bir siyaset  anlayışına sahip. Burada asıl şaşılacak durum CHP'nin bu kişilerle ve  kesimlerle dirsek temasıdır ama halkımız tüm bu olanları görüyor.

- FETÖ'cülerin tasfiyesinden sonra yargı daha güven veren bir çizgiye doğru geliyor ama biz yeterli görmüyoruz. Mahkemeden  çıkan herkes ne karar verirse versin 'ben yargıya güveniyorum, adalet var'  diyecek.

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