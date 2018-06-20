Adalet Bakanı Gül'den mükerrer oy açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yurt dışı seçmen listelerinde yer alan ve kullandığı iki ayrı oyun fotoğrafını paylaştıktan sonra gözaltına alınan AKP'li seçmen hakkında konuştu.

Gül konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada bir örgütün seçime şaibe karıştırma çabası olabileceğini söyledi.

Adalet Bakanı NTV canlı yayınında şunları söyledi:

Bu konuyla ilgili İzmir Savcılığı gerekli soruşturmayı başlattı. Son durum dün itibariyle adı geçen kişi yakalandı. Ve savcılıkta ifadesi alındı.

Ama örgüt kapsamında olup olmadığı, evrakta sahtecilik çerçevesinde mi yapıldı, örgütlü bir eylem midir? Araştırılması için savcılık soruşturmayı yapıyor.

Örgütlü bir iş mi, yoksa bireysel ya da seçim suçu kapsamında farklı bir değerlendirme mi, bunların hepsi değerlendirilecek.

Kişinin kendi sosyal medyada yazdıkları var ve bunun üzerine haber yapan yayın organları oldu.

Şu bir gerçek Türkiye'de böyle bir suistimale izin veren bir durum olamaz. TCK, Seçim kanunları da bunları yasaklamaktadır.

Ne olup olmadığı, kendi beyanından öte delillerle yargı makamı karar verecektir. Şimdi o aşamada. Böyle bir vaka var mı? Yoksa da hangi suçu oluşturuyor bu mesele derinlemesine araştırılacaktır.

Türkiye'de seçime ilişkin mükerrer oy kullanma, başkasının yerine oy kullanma ağır cezaları gerektiren suçlardır.

Hele bunu bir örgüt, seçime şaibe karıştırma anlamında yapılması, bir örgüt ya da bir kaç kişiyle mi yapıldı, münferit hadise mi başsavcılığımızın araştırması sonucunda ortaya çıkacaktır.