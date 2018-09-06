Adalet Bakanı Gül'den ‘Brunson savcısı' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara-Washington hattında krize sebep olan Andrew Brunson davasında iddianame savcısının değişmesiyle ilgili olarak, "Brunson davasının savcısı değil, iddianameyi hazırlayan savcının görev yeri değişti. Bu rutin bir işlem" dedi.

İzmir Başsavcılığı'nın aldığı karar doğrultusunda, kritik soruşturmaları yürüten terör savcılarının görev alanlarının değiştirildiği öğrenilmişti. Görev yeri değiştirilenler arasında ABD ile gerilim yaşanmasına neden olan rahip Andrew Brunson'ın iddianamesini yazan savcı Berkant Karakaya'nın da olduğu belirtilmişti.

Adalet Bakanı Gül, MHP'nin af talebine ilişkin olarak da "Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önceki gün açıklama yaptı. Dolayısıyla o konuda tutum belli. Cezaevleriyle ilgili olarak doluluk oranı, yeni yapılacak cezaevleri hususunda çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın söyledikleri belli, onun üzerine söyleyecek bir şeyimiz yok" diye konuştu.

Gül, darbe girişimi davaları hakkında da "15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan 289 dava var, 203'ü sonuçlandı. 86 dosya devam ediyor. Belki Akıncı Üssü davası ve bazı sanık sayısı fazla olan davalar sarkabilir. Onun haricinde tüm darbe yargılamalarının bu yıl sonuna kadar biteceğini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.