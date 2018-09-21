Adalet Bakanı Gül'den Berberoğlu açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na verilen cezanın Yargıtay tarafından onanmasıyla ilgili gerekçeli karara işaret ederek "Türk yargısı bağımsız kararını vermektedir" dedi.

Adalet Bakanı Gül, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na verilen cezanın Yargıtay tarafından onanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, ''Türk yargısı bağımsız kararını vermektedir. Tabi gerekçeli kararı da görülecek. Dolayısıyla bu konunun muhatabı ve karar vericisi Türk yargısıdır" diye konuştu.

Yargıtay, CHP'li Berberoğlu'nun hapis cezasının infazını, milletvekilliği sona erinceye dek durdurdu. Tahliye edilen Berberoğlu'nun vekilliği, Yargıtay kararı TBMM'de okununca düşecek. CHP, kararı AYM'ye götürecek.