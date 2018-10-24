Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldığı bir televizyon programında MHP’nin af teklifi ile ilgili olarak, “Cezaevlerini boşaltalım' şeklinde yaklaşım doğru olmaz. Teklif siyasetin, Meclis’in takdirinde olduğu bir konu” dedi.

Öte yandan bakan Gül, yıllardır tartışılan ancak henüz bir yasa çıkmayan ve herhangi bir sonuca varılamayan sahipsiz hayvanlara işkence konusuna ilişkin olarak da konuştu. "Sahipli sahipsiz hayvan ayrımını kaldırdık" diyen Gül, sahipli ve sahipsiz hayvanlara kötü muameleye ceza ön gördüklerini ve bir yasa tasarısı hazırladıklarını ifade ederek, "Hayvanlara eziyete hapis cezası öngören bir düzenleme hazırladık. Hayvanlara eziyet gösterenlere hapis cezası gelecek" dedi.

Adalet Bakanı Gül’ün açıklamalarından satır başları şöyle:

'FETÖ' ile mücadele

Şu kadar kişi cezaevine gidi, şu kadar kişi yargılanıyor, bu mücadeleyi tamamladık şeklinde bir yaklaşım bizi zafiyete düşürür. Bylock şifreleri çözüldüğünde, yargılamalarda bir çok deliller çıkıyor ki bir çok hadisenin arkasında bunların olduğu açık. Bu örgütün özelliği kriptodur. Hepsi deşifre olmuş şeklinde bir yaklaşım bu konudaki mücadeleyi zayıflatır. Teftişler, denetimler kararlı bir şekilde devam etmelidir.

MHP’nin af teklifi

Türkiye’de cezaevinde de olsa diğer yerlerde de olsa suça karışan hangi fiiller varsa kolluk kuvvetleri, yargı bu konudaki işlemleri sürdürüyor. Cezaevi inşaatları devam ediyor. Fahiş fiyat verdiği için ihalesini iptal ettiğimiz var ama çalışmalar devam ediyor. Cezaevlerini boşaltalım şeklinde yaklaşım doğru olmaz. Çalışma tarzımız Türkiye’de ceza adaletini tesis edecek, çağdaş hukuka göre ne şekilde olabilir, elbette bunu hem insani anlamda ama temel yaklaşım cezaevleri çok sıkıştı değil acaba ceza adaletin de bir düzenleme yapmak gerekir mi? Bizim çalışmamızda akademisyenler, uygulayıcılarla yapmış olduğumuz bir çalışma…

Teklif siyasetin, Meclis’in takdirinde olduğu bir konu. Ceza adaletini sağlamak anlamında alınan kararlar, uygulamalar ne yöndedir. Türkiye’de hırsızlık yapıp nasılsa birazdan çıkacağım deyip açıklama yapıp hakikaten çıkıyorsa… Ceza adaleti burada sağlamak… En adil, toplumda yaptığı yanına kar kalıyor anlayışını ortadan kaldırıcı hususlar varsa değerlendirildikten sonra kamuoyuyla paylaşılır.

Uyuşturucu meselesinde torbacılar, baronlar ortak çalışıyor. Çocuklarımızı zehirliyorlar. Temel yaklaşım ağır bir müeyyide.. Biz teknik analiz yapacağız ama milletin adına karar verecek olan Meclis’tir.

AK Parti bu anlamda denetimli serbestliği getirmiştir. Bu hususlarla ilgili çağdaş çalışmaları AK Parti yapar. Teknik olarak nedir, istatistikler nedir, bu konuda fotoğrafı çekmeye çalışıyoruz.

Rahip Brunson'ın tahliyesi

Biz bu konuda karar Türk yargısı tarafından verilmiş bir karar oldu. Türk yargısında savcısından hakimine kadar hiçbir telkine boyun eğmez, kararını dosyaya göre verir, delillere bakar ona göre kadar verir. Eee savcı 30 yıl istedi, son tahlilde savcının talebi iddiadır. Savcının açtığı dava mahkumiyetle sonuçlanmıyor veya mahkeme farklı değerlendiriyor. Daha ağır da karar verebilir.

Bu kararın diğer yargılamalarla ilgisi yoktur. Her dosya kendi içinde delillere göre karar verilir. Yargı kararını elbette eleştirilebilir ama yargıyı yıpratmadan…

Hiç kimse talimat veremez, kendi delilleri içinde yargılamalar sürer. Brunson beraat etmiş değildir. Bu konu istinaf, Yargıtay boyutuyla da sürecini sürdürecektir.

'FETÖ’nün iadesi

ABD bizim taleplerimizi istediğimiz düzeyde neticelendirmiş değil. FETÖ elebaşının ABD’de olması konusunda beklentimizi sürekli ifade ediyoruz. ABD’nin atması gereken adımları bekliyoruz ve sonuna kadar takipçisi olacağız..

Çalışma gruplarında konunun tüm delillerini masaya yatırıyorlar. Hukuk her şeyin üstündedir. Hukukun yerine gelmesini bekliyoruz. Bu konuda her türlü çabamızı sürdürüyoruz. Sunduğumuz delillerle ABD’den olumlu bir netice bekliyoruz.

Hakan Atilla'nın mahkumiyeti

Halkbank’la ilgili açılmış bir dava yok, yönetici ile ilgili açılan bir dava var. O konuyla ilgilide haksız bir bir yargılama olduğu konusunda ABD’li yetkililere iletildi. Türkiye’nin de talebi oldu. Süreci takip edeceğiz. Türk vatandaşına yapılan haksızlığın sona erdirilmesi bizim talebimiz.

Cemal kaşıkçı soruşturması

Savcılık soruşturmayı sürdürüyor. İhtiyaç görürse savcılık iade sürecini işletebilir, savcılığın kendi takdirinde olduğu bir konu (İade istenir mi sorusuna)

Bu konularla ilgili soruşturmalar gizli bir şekilde savcılıkça yürütülüyor. Bu konu savcılıkça neticelendirilmeden bir şey söylemek güç. Suudi makamlar da olayın bir ölümle sonuçlandığını kabul ettiler. En ufak bir bilginin bile ıskalanmadan soruşturmanın tamamlanması yönünde bir irade başından beri uygulandı. Tüm boyutlarıyla aydınlatılacaktır.

Erdoğan'ın kral Selman'a çağrısı

Adı geçen isimlerin başka ülkede olması, soruşturmanın bazı unsurlarının da savcılık tarafından tam anlamıyla yapılamıyor. Sözleşmeler ve ülkenin tavrı önemli. Bu konu öyle hemen talep olunca anında yerine getirilecek bir hukuki müeyyidesi de yok. Dünya kamuoyuınun da bu olayın aydınlatılması konusunda hassasiyeti var Bu çağrı cevapsız kalmayacaktır. Cumhurbaşkanımızın dünkü çağrısı dünyada büyük ses getirdi. Bu saldırı ile ilgili olay neyse, failler kimse Suudi Arabistan’la ilişkiler… Konunun üstü örtülmeden Türkiye başından beri takındığı tavrı sürdürecek.

MHP’nin andımız kararına tepkisi

(Referandum önerisi gelirse nasıl yaklaşırsınız? Sorusuna) Andımız meselesi baştan beri çok konuşuldu. Herkes fikrini söyledi. Söylenecek farklı bir şey yok. Bu konu yargılamada devam eden bir süreçtir. Bu konu idarenin tasarrufunda olan bir konu. Türklük kimliği ile ilgili kimsenin asla bir şeyi olmaz. Hukuki bir konu gündeme gelmiştir. MEB de son tahlilde süreci sürdürecektir.

Hayvan hakları

Sahipli hayvanlara biri zara verirse davaya konu edebiliyoruz. Sahipsiz hayvan can taşımıyor mu? Sahipli sahipsiz hayvan ayrımını kaldırdık. Her ikisine de kötü muameleye ceza öngördük. Hayvanlara eziyete hapis cezası öngören bir düzenleme hazırladık. Hayvanlara eziyet gösterenlere hapis cezası gelecek. Pet shoplar, barınaklar var. Bakanlığımız bu konudaki önemli gelişmeleri düzenleme önerileri oldu. Yakın zamanda bu konunun gündeme geleceğini ve yasalaşacağını düşünüyoruz. Bir insan hayvan dostu olmak zorundadır.

Mübaşirlerin talepleri

Mübaşir arkadaşlarımız adliye koridorlarında dosyaların tozunu çeken kişiler olduğunu bilen biriyim. Haklı talepleri. Metnimizi hazırladık, kanun teklifimizi hazırladık. Meclis tatile girdi. Kanun teklif etme bakanlıklardan vekillere geçtiler. Hakettikleri bir konu. Genel idare sınıfını hak ettiklerini düşünüyorum. Umuyorum olumlu neticelenir.