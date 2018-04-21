Adalet Bakanı Gül: Umarım Yunanistan gereğini yerine getirir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a sığınan 8 darbeci askerden birinin serbest bırakılması kararı hakkında Yunan mevkidaşına yazdığı mektuba ilişkin olarak "Umarım Yunanistan hem idari hem adli makamları, hukukun, uluslararası hukukun gereğini ve terörle mücadelenin gereğini yerine getirirler" dedi.

İyi Parti'nin seçime girip girmeyeceğinin sorulması üzerine Gül, her şeyin hukuk ve kanun çerçevesinde olacağını ifade etti.

Gazetecilerin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağına ilişkin sorusunu Abdulhamit Gül, "Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendisinin siyasette neye tekabül ettiğini herkes biliyor. Herkes adımını ona göre atacaktır. Biz 2023'e geleceğe bakıyoruz." şeklinde cevaplandırdı.

Gül, GAZİRAY projesinin açılış töreni için geldiği kentte gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yunan mevkidaşına yazdığı mektupla ilgili süreci değerlendiren Gül, özellikle son zamanlarda Yunanistan'ın teröristlerin adeta sığınma üssü haline geldiğini, Türkiye Cumhuriyeti olarak bundan duyulan rahatızlığı ilettiklerine değindi.

Bu konuda daha önceleri de iade talepleri bulunduğunu anımsatan Adalet Bakanı Gül, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi 15 Temmuz darbe girişiminine karışan firari 8 askerin, hem FETÖ terör örgütünün hem DHKP-C hem diğer terör örgütünlerinin bir anlamda korunup kollandığı bir merkez haline geliyor olması gerçekten bir devlet adına üzücü bir durumdur. Bu hususta hem uluslararası sözleşmeler hem ikili sözleşmeler gereğince terörle ortak mücadeleyi hatırlatma ve bu konuda hukukun gereğini yapma hususunda gerekli hatırlatmaları yapmak üzere tekrar bir ikaz ve talepte bulunduk. Umarım Yunanistan hem idari hem adli makamları hukukun, uluslararası hukukun gereğini ve terörle mücadelenin gereğini yerine getirirler."

24 Haziran seçimleri

24 Haziran'da yapılacak seçimlerin diğerlerinden farklı olacağına dikkati çeken Gül, seçim tarihinin öne alınmasının temel sebebinin 16 Nisan'da milletin ortaya koyduğu irade olduğunu söyledi.

Milletin, "Hükümet sistemininde çift başlılığı sona erdirmek istiyorum." dediğini, bu sistemin yürürlüğe girmesinin de seçimin yapıldığı tarihe bağlı olduğunu aktaran Gül, "Milletimizin, birçok vatandaşımızın yeni sistemin yürürlüğe girmesi adına bir talebi vardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine yaptığı istişareler sonucu bu tarihi açıkladı. Türkiye, daha istikrarlı, güçlü hale kalıcı olarak kavuşmuş olacak, geleceği daha aydınlık olacak. Vatandaşlarımızın cebine giren para, sofrasındaki ekmek daha da büyüyecek, özgürlük, siyasal istikrar kalıcı hale gelecek. Bu iş mevki, makam değil devlet meselesi." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının sorulması üzerine Gül, şu açıklamada bulundu:

"7'den 77'ye kime sorsanız 'milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan' der. 'Hodri meydan' diyenlerin nasıl kaçamak yaptıklarını görüyoruz. Bizim adayımız milletin gönlünde taht kuran Recep Tayyip Erdoğan'dır. Diğer taraftan meydan okuyan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun demokrasideki er meydanına gelmesi lazım, er meydanı da sandıktır. Başbakanımızın dediği gibi 'her gün bir aday çıkıyor, sıra gelmeyecek gibi.' Sandıktan mı kaçıyor milletten mi korkuyor bunu hep beraber göreceğiz."

İyi Parti'nin seçime girip girmeyeceğinin sorulması üzerine Gül, her şeyin hukuk ve kanun çerçevesinde olacağını ifade etti.

Gazetecilerin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağına ilişkin sorusunu Abdulhamit Gül, "Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendisinin siyasette neye tekabül ettiğini herkes biliyor. Herkes adımını ona göre atacaktır. Biz 2023'e geleceğe bakıyoruz." şeklinde cevaplandırdı.