Adalet Bakanı Gül: Türkiye, üzerinde oyun oynanabilecek bir ülke değildir; oyun kurucu, oyunları bozan ülkedir

"Dünyada 3-5 ülkenin bütün dünya adına karar vermesinin haksızlık olduğunu en güçlü şekilde haykıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır"

"Dünyada adaletsizlik, çifte standart ve zulmün artıyor. Bu zulme destek olanlar olduğu gibi karşısında yeryüzünde nerede olursa olsun mazlumun yanında olan, zulmün, zalimin karşısında olan anlayış var. Biri zulmediyor biri zulme karşı çıkıyor. Türkiye mazlumların yanında yer alıyor. En güçlü ses buradan çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı tüm dünya görüyor. Dünyada 3-5 ülkenin bütün dünya adına karar vermesinin haksızlık olduğunu en güçlü şekilde haykıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. O yüzden 'dünya 5'ten büyüktür' demiştir. Geçen hafta Afrika'ya gitti. Meşhur hikaye vardır. Onlar ellerinde aşlarla geldiler altınlarla gittiler. Bizim atalarımız hiçbir yere sömürge anlayışıyla gitmemiştir. Gittiği yerlerin kendi kültürünü, dilini, dinini muhafaza etmiştir. Aynı anlayışla bakıyoruz."

"Batı terörle mücadele etmiyor"

Gül, batının terörle mücadele anlayışının da çifte standartlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: