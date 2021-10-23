Adalet Bakanı Gül: Türkiye, üzerinde oyun oynanabilecek bir ülke değildir; oyun kurucu, oyunları bozan ülkedir

Gül, batının terörle mücadele anlayışının da çifte standartlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Terörle mücadele etmiyor. 'Hangi terör örgütüne karşı çıkayım' diyerek terör örgütünde seçicilik yapıyor. Göç, mülteci meselesinde çifte standart yapıyor. İnsan haklarından bahseden batılı, mülteciye çember takıyor. Hayata kast edenlerin insanlığa verecek hiçbir mesajı yoktur. Dünya adalet beklemektedir, daha adil olmak zorundadır. İşte burada Türkiye'nin önemli rolü vardır. İşte burada hepimizin, partimizin, teşkilatımızın önemli rolü vardır. Daha güçlü olmak zorundayız. Daha güçlü Türkiye'ye ulaşmak zorundayız. Türkiye Cumhurbaşkanı liderliğinde Ege'de, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Kafkaslar'da, Suriye'de ülkemizin menfaatleri için güçlü bir dirayet sergilemektedir. Türkiye menfaatleri için güçlü Türkiye duruşu ortaya konulmaktadır. Ülkemizin yanı başında terör koridoru kurulmasına da asla izin vermeyeceğiz. Başarılı şekilde terörle mücadelemizi sürdüreceğiz."
Eski Türkiye'de vatandaşa tepeden bakan, sorunlarını halının altına süpüren anlayış olduğunu anlatan Gül, AK Parti'yle beraber bütün sorunları çözme iradesinin oluştuğunu, vesayetçi anlayışın artık tarihin çöp tenekesine kalktığını, artık hiçbir gücün Türkiye'yi eski Türkiye'ye çeviremeyeceğini aktardı.
"Muhalefetin tepeden bakan tehditkar, vesayetçi dönemleri çağrıştıran bu dilin milletimiz nezdinde hiçbir karşılığı yok"
Türkiye'nin, statüko ile mücadele ederek AK Parti'yi iktidara getirdiğini, AK Parti'nin statükoya asla teslim olmadan reformcu anlayışla yoluna devam edeceğini savunan Gül, şöyle devam etti:
"Eski Türkiye'nin tehditkar diliyle hesap soran anlayışı, millete tepeden bakan vesayetçi anlayışını kimse geri getiremeyecek. Muhalefetin millete tepeden bakan tehditkar dilin, vesayetçi dönemleri çağrıştıran bu dilin milletimiz nezdinde hiçbir karşılığı yoktur. Bunlara yine en güzel cevabı milletimiz sandıkta tekrar verecektir. Bizler vesayetçi anlayışı nasıl tarihin çöp tenekesine gönderdiysek, millete tepeden bakan, sorunlara sırt çeviren anlayışa da son verdik. AK Parti'yle millete yüzünü çeviren siyaseti ortaya koyduk. Bizler bugüne kadar olduğu gibi tüm toplumun sorunlarıyla ilgilendik, çözme kararlılığı içerisinde olduk. Bundan sonra da mutlaka ama mutlaka milletimizin ne sorunu varsa yakından ilgileneceğiz. Milletimizin sorunlarına gözümüzü kapama lüksümüz yok. Milletimizin dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. İşte siyaset vatandaşın sorunlarını çözme anlayışıdır. Vatandaşımızın hangi sorunu varsa çözme kararlılığı içerisinde olacağız. Hiçbir sorunu yok kolaycılığına kaçamayız."
Milletle siyaset yapan parti olduklarını, milletin sorunlarını nasıl çözdülerse kalan sorunları da çözme kararlılığında olduklarını ifade eden Gül, milletin sorunlarını, beklentilerini kulak arkası edemeyeceklerini kaydetti.
Bu sorunları çözecek olanın da AK Parti olduğunu vurgulayan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Milletimiz, siyaset mühendisliklerini bozar"
"Diğerleri konuşur, laf üstüne laf koyar. Ama AK Parti icraat üstüne icraat yapar, sorunları çözer, milletle beraber yoluna devam eder. Bizi bölmek, huzurumuzu bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Türkiye, üzerinde oyun oynanabilecek bir ülke değildir. Oyun kurucu, oyunları bozan ülkedir. Sizin arka kapılarda, karanlık odalarda siyaset mühendisliğinizin esiri değildir. Türkiye'nin kararını 84 milyon vatandaşı verir. Milletimiz, siyaset mühendisliklerini bozar. 84 milyon hangi etnik aidiyetten, memleketten, mezhepten, meşrepten olursa olsun yeniden büyük Türkiye'yi hep beraber kurup, koruyup, geliştireceğiz. Türkiye'de ekmeği, özgürlüğü AK Parti ile beraber arttırdık. Ama bunları daha da büyüteceğiz. Hiçbir sorun yok, her meseleyi hallettik kolaycılığına kaçmadan evet mevcut sorunları da çözerek ekmeği daha fazla büyüterek özgürlüğü daha fazla arttırarak aşımızı daha arttırarak 2023'e milletimizle emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz."
"Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yaparak 2053 vizyonumuza emin adımlarla ulaşacağız"
2023 yılına giderken aday meselesi üzerinde birilerinin proje yaptığını, mühendislik yapmaya çalıştığını belirten Gül, "Milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. 2023 yılında da inşallah milletle yol yürümüş, yürümeye devam edecek Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yaparak 2053 vizyonumuza emin adımlarla ulaşacağız." dedi.
"Yeni anayasayla ülkemizin demokrasisini taçlandırmak hepimizin boynunun borcudur"
Bakan Gül, anayasa çalışmalarına da değinerek, "Yeni anayasayla ülkemizin demokrasisini taçlandırmak hepimizin ve siyasetin boynunun borcudur. Bu konuda muhalefetin sorumluluktan kaçma lüksü yoktur. Demokraside 'mış' gibi yapmak olmaz. Tüm muhalefet partilerinin yeni anayasa sorumluluğundan kaçmadan, masada milletin beklediği yeni anayasa yapma sorumluluğudur. Cumhur ittifakıyla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.