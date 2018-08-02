Adalet Bakanı Gül: Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param yoktur

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Beyaz Saray'ın kendisine yönelik yaptırım uygulama kararına ilişkin olarak, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur" dedi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gül, "Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım" diye yazdı.



Bakan Gül'ün açıklaması şöyle:

Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım.