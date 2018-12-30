Adalet Bakanı Gül: Toplumu rahatsız edecek bir af çıkmayacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programında açıklamalar yaptı. Gül, ‘toplumu rahatsız edecek bir af düzenlemesinin yapılmayacağını’ ancak infazla ilgili düzenlemeler olabileceğini söyledi. Gül, bu konuda AKP'nin çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Diğer partilerin de kendi çalışmaları olacaktır. Bunlar TBMM’de değerlendirilir” dedi.

Fethullah Gülen’in iade süreciyle ilgili açıklamalarda da bulunan Gül, “Yakın zamanda ABD’li yetkililer Türkiye’ye gelecek. İadenin gerçekleşmesi önünde hiçbir engel olmadığını söylüyoruz” dedi.

Abdulhamit Gül AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın adaylığına ilişkin olaraksa, “Binali bey, İstanbul aşığı birisi. Ankara’da işi bitince ilk fırsatta İstanbul’a gelip şehrin sorunlarıyla ilgilenen, canla başla çalışan birisi. İstanbul’a Avrasya Tüneli’nden Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne kadar birçok projeyle katkı sağlamış biri. Adaylığının İstanbul için büyük bir fırsat olacağını düşünüyorum, ‘İstanbul için hayırlı olsun’ diyorum. Binali bey, yapısı itibariyle en sıkıntılı dönemlerde bile olaylara çok realist bir şekilde bakıp icabında işin mizah boyutunda da yaklaşarak her türlü zorluğun altından kalkabilecek bir siyasetçi.”