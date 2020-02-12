Adalet Bakanı Gül: "Siyasi ayak Erdoğan" demek milletin aklıyla alay etmektir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'FETÖ'nün siyasi ayağı' yanıtı verdi. Gül, "Siyasi ayak Erdoğan' demek milletin aklıyla alay etmektir" dedi.

Kadir Şeker açıklaması

Konya’da sevgisili Ayşe D.’y, darp eden Özgür Duran’ı engellemek isterken, Duran’ın ölümüne neden olan Kadir Şeker’in tutukluluğuna ilişkin, "Hepimize düşen soruşturmanın sonucunu beklemektir. Bizim de beklentimiz soruşturmanın bir an önce tamamlanmasıdır. Bir kişi tutuklu olunca kesin baştan bir mahkûm olmuş gibi değerlendirmek yanlıştır. Tutukluluk bir tedbirdir, tutuklu oldu diye suçludur’ demek doğru değil, serbest bırakıldı diye ‘suçsuzdur’ anlamı da çıkmaz. Bunların hepsi yargılama aşamasında hâkim ve savcıların vereceği kararla ortaya çıkacaktır. Hepimiz bu sonucu bekleyeceğiz. Hâkim ve savcılarımız işi büyük bir titizlikle sonuçlandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun dün 20 maddeyle açıkladığı 'FETÖ'nün siyasi ayağı'na dair 15 Temmuz’da namluların, F-16’ların, suikast timlerinin hedef olarak yöneldiği kişi Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan iken, özel bir şekilde 7 Şubat’la başlayan 17-25 yargı darbesiyle şüpheli diyerek, sözde iddianameler hazırlayarak bütün hedefleri ve operasyonları FETÖ yöneltmişken, ‘siyasi ayak Erdoğan’ demek milletin aklıyla alay etmektir, kabulü mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız ailesiyle birlikte o gün canını ortaya koymuşken, FETÖ ile mücadele ederken, tek başına mücadele etmiş bir kişidir. FETÖ’yle ve devlet içinde yapılanmalarla mücadele eden bir liderdir." açıklamasını yaptı.