Adalet Bakanı Gül, orman yangınlarına neden olanlara verilen cezaları paylaştı

Orman yangınlarının artması üzerine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ormanların, canlıların hayat kaynağı, insanlığın ortak mirası olduğuna dikkati çekti.

Bakan Gül, kanunda yer alan hükümlere ilişkin paylaşımıyla şu hatırlatmada bulundu:

"Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakan kişi müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verenler 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ile cezalandırılır. Kasten orman yakan kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Ormanlara 4 kilometre mesafede veya bu kanunun 31. ve 32. maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak yasak olup bu filleri işleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezasına hükmolunur."