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Adalet Bakanı Gül: Kılıçdaroğlu sistematik olarak yargıya saldırıyor

Abdulhamit Gül, "Hâkimler kimseden talimat almazlar, aksini iddia etmek hâkimlere açıkça iftiradır" değerlendirmesi yaptı

30 Ağustos 2017 00:24

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hâkimler kimseden talimat almazlar, aksini iddia etmek hâkimlere açıkça iftiradır. Kılıçdaroğlu, sistematik olarak yargıya ve onun onurlu mensuplarına saldırmaktan vazgeçmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyaset yargıya hakim olmuştur, hakimler hukuka değil iktidarın beklentisine göre karar veriyor." sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Türk yargısının bağımsız ve tarafsız olduğunu vurgulayan Gül, "Hakimler kimseden talimat almazlar, aksini iddia etmek hakimlere açıkça iftiradır. Kılıçdaroğlu, sistematik olarak yargıya ve onun onurlu mensuplarına saldırmaktan vazgeçmelidir." ifadelerini kullandı.

 

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