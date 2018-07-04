Adalet Bakanı Gül: İstismar suçlarına en ağır cezayı getireceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cinsel istismara ilişkin düzenlemeyle ilgili konuştu. Bakan Gül, "Bu konuda en ağır cezayı getirecek düzenlemeyi hep beraber yapacağız" dedi.

Hükümetin cinsel sitismar konusunda hazırladığı tasarıların olduğunu söyleyeren Bakan Gül, bu tasarıların 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Miletvekilliği Genel Seçimleri'nden dolayı yürürlüğe giremediğini ifade etti. "Yeni dönemde milletvekillerinin vereceği kanun teklifiyle yasama faaliyeti olacak" diyen Gül, "Bu konuda en ağır cezayı getirecek düzenlemeyi hep beraber yapacağız" diye konuştu.