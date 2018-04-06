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Adalet Bakanı Gül: İstismar düzenlemesi Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı

Recep Akdağ, çocuğa yönelik cinsel istismara karşı 2018 yılı için acil eylem planı hazırladıklarını söylemişti

06 Nisan 2018 14:39

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, istismar düzenlemesinin Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını söyledi. Gül, düzenlemenin kısa süre içinde Meclis'e geleceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da cinsel istismar suçlarına ilişkin hazırlanan tasarının 12 maddeden oluşacağını belirterek, "Bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının üst sınırını ciddi olarak artırıyoruz. Bu kanunda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok"  şeklinde konuştu.

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