Adalet Bakanı Gül: İhraç edilen 500 kişi OHAL Komisyonu kararıyla memuriyete döndü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'FETÖ' ile mücadele kapsamında memuriyetten ihraç edilenlerle ilgili açıklamada bulundu. Gül, "Son bir ayda 500 kişi, OHAL Komisyonu kararıyla memuriyete döndü" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası birçok alanda 'FETÖ' soruşturmaları başlatılmıştı. Soruşturmalar kapsamında çok sayıda memur da görevinden ihraç edilmişti. OHAL Komisyonu'na 107 binin üzerinde dosya başvurusu olmuştu. Komisyon daha öncede ihraç edilen personellerden göreve iadelerde bulunmuştu.

Bakan Gül, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Gülen usulüne uygun istenmedi" iddiasıyla ilgili olarak "Kılıçdaroğlu'nun 'hayati bir eksiklik yok' açıklaması İnce'yi yalanlıyor" dedi.