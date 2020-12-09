Adalet Bakanı Gül İHD ile görüştü: Gündem hukuk reformu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül , İnsan Hakları Derneği (İHD) heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede İHD heyeti İnsan Hakları Eylem Planı ve adalet reformuyla ilgili önerilerini Gül'e iletti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; hukuk reformu yapacaklarını açıklayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, dün makamında İHD heyetini kabul etti. Heyette İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, İHD Genel Sekreteri Hüseyin Küçükbalaban ve İHD MYK Üyesi Nuray Çevirmen yer aldı. Görüşmede, 'İnsan Hakları Eylem Planı' ve 'Adalet Reformu Strateji Belgesi' hakkında İHD’nin görüşleri iletildi.



Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede infaz kanunu değişikliği, insan hakları savunucularına yönelik soruşturmalar, cezaevlerindeki hak ihlalleri görüşüldü. PKK lideri Abdullah Öcalan’a tecritin gündeme geldiği de öğrenildi. Diyaloğun devam etmesi yönünde tarafların vurgu yaptığı görüşmede, İHD tarafından hazırlanan bir dosya sunuldu.