Adalet Bakanı Gül: Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz" diye yazdı.

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasını eleştirenlere yönelik "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitneyle iftirayla lekelemeye çalışan kim olursa olsun haysiyetsizdir, şerefsizdir, alçaltır, haindir" sözlerinin ardından mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Bizim şehitlerimize, 'kelle' diyen kişi haysiyetsizdir, şerefsizdir, onursuzdur, vatan hainidir" demişti.

Özkoç ayrıca, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Erdoğan'ın BOP eş başkanı olduğunu söylediği videoyu izleterek Kimmiş eş başkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. İslâm aleminde, ABD'nin emperyalist çıkarlarına uygun hareket eden ve Müslümanların katledilmesini sağlayan kişiye ne denir? Haysiyetsiz denir, onursuz denir, şerefsiz denir, hain denir." ifadelerini kullanmıştı.

Özkoç'un basın toplantısının ardından TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında AKP'li ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP Grup Başkanvekili Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla resen soruşturma başlatmıştı.

TIKLAYIN - CHP'li Özkoç: Şehitlerimize 'kelle' diyen kişi haysiyetsizdir, şerefsizdir, onursuzdur, vatan hainidir

TIKLAYIN - CHP'li Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı