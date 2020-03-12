Adalet Bakanı Gül'den 'Koronavirüs' açıklaması: Gerekli görüldüğü takdirde açık görüş dahil bütün ziyaretler sınırlandırılacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Beştepe'de düzenlenen Koronavirüs toplantısı sonrası bakanlık olarak aldıkları önlemleri açıklarken, 'Şu ana kadar cezaevlerinde Koronavirüs vakası tespit edilmediğini, gerekli görüldüğü takdirde açık görüş dahil bütün ziyaretleri sınırlandırmayı planladıklarını' söyledi.

TIKLAYIN - Beştepe'deki Koronavirüs zirvesinden önlem kararları çıktı: Eğitime ara verildi; spor müsabakaları seyircisiz oynanacak

Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şu ana kadar ceza infaz kurumlarımızda Koronavirüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır.

"Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun değerlendirmeleri doğrultusunda acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz.

"Hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kuruma gelen tutuklu ve hükümlüler, 14 gün süreyle ayrı bir bölümde tutuluyor.

"Son dönemde yurt dışına çıkmış yabancı, Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmiyor.

"Gerekli görüldüğü takdirde açık görüş dahil bütün ziyaretlerin kademeli olarak sınırlandırılması planlanmaktadır."