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Adalet Bakanı Gül'den Konya'daki saldırıya ilişkin açıklama: İlk bulgulara göre etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitler var

31 Temmuz 2021 19:14

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada "İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var" dedi. 

Abdulhamit Gülkonya
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